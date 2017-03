El otro patrimonio inmaterial de Cádiz

Siempre he defendido como si fuera mío el Patrimonio Material de Cádiz, me duele tanto o más que aquel pétreo, que esta ciudad esté perdiendo el otro, el importante de verdad, el inmaterial. No me refiero a los cantes flamencos, el carnaval, las marchas procesionales, o los cuentos que cada uno se cuenta para crear emociones o miedos.

Me refiero al Patrimonio que una ciudad con la elegancia urbana que tiene Cádiz no debe ir perdiendo en formas y aprecios cada día más olvidados. Sean estos entre otros: el respeto a saber estar, al saber convivir con unas mínimas reglas de juego. Aunque se hayan perdido las referencias, son fáciles de reconocer. Veo con mucha inquietud cualquier acto maleducado, por ejemplo: cruzar por las calles y no por los semáforos indicados, ahorrando unos pocos metros, como si todo estuviera pintado de cebra, sin saber que se exponen a que no les paguen el entierro. Y diles algo, que te amenazan con los brazos como si tu fueras el que vas mal por tu vía rodada.

Otro ejemplo, la enorme cantidad de basura que tiramos, con lo fácil que es tener una bolsita y recoger las cascaras o desechos, y luego tirarlos a la papelera. O el respeto a la contaminación acústica en sitios públicos o restaurantes, chillando como posesos. Disfrutar del verde sin maltratarlo, como acaso locos jardineros. Aunque hemos avanzado, ha costado en cultura sobre la recogida personal de cositas, o no tan pequeñas heces y pises de perros, pero hay que seguir avanzando, porque ya que somos casi más perros que ciudadanos. Muchos otros ejemplos, como el saludo amable, o algo más económico de hacer, tener la sonrisa a mano, y no caer en el continuo desdén a los demás. Lo que antes llamábamos una mínima y natural urbanidad. Estos y muchos temas del Patrimonio Inmaterial de Cádiz deben ser una prioridad y rescatarse, ya que no cuestan ni un solo euro. Nuestra ciudad, bella por naturaleza, digna como la que más y carne de turismo inmenso e inexorable, lo agradecerá, y será el atractivo pan de nuestros deudores. Salud.