La 'pataíta' flamenca del alcalde por Navidad

Un vídeo del alcalde de Cádiz, José María González, bailando un villancico flamenco con una vecina en una zambomba en el Mercado Central de Abastos no ha tardado en convertirse en viral, tras ser compartido por el propio regidor en Twitter con el mensaje "Que no se pierda la zambomba flamenca. Más nuestro y más bonito en estas fiestas no lo hay. Felicidad, alegría y salud para todos y todas". El vídeo, subido a esta red social el pasado 23 de diciembre por el usuario La Kichi Mochila, acumula ya más de 21.000 visualizaciones.