El partido de fútbol del día del Corpus

21 de mayo de 1927. Ya se habla en nuestra ciudad del próximo partido del día de Corpus, espectáculo obligado en tan destacada fiesta gaditana. Es ahora el Deportivo de La Coruña, campeón de Galicia, el que se espera se enfrente al Sevilla, que lo es de Andalucía. El Coruña, que cuenta con figuras internacionales en sus filas, se ha ofrecido para jugar ese día en nuestra capital. Solamente la elevada subvención que solicita el "once" gallego es el obstáculo a salvar, no muy fácil, por cierto, dada la economía del Español de Cádiz. Por parte del Sevilla parece que no hay inconveniente alguno. Por cierto, al Real Betis Balompié se le han subido los humos a la cabeza y pidió nada menos que tres mil pesetas por actuar en el campo de la avenida Ana de Viya, por lo que será cosa de retirarle lo de equipo modesto.

Vapor

20 de mayo de 1902. En el puerto de Barcelona, se produjo ayer un incendio a bordo del vapor Gravina que, en principio, se dio por sofocado. Más tarde se reprodujo el fuego con mayor intensidad, consiguiéndose poner a salvo los equipajes. Para evitar mayores contingencias, la autoridad dispuso que el buque incendiado fuese cañoneado por una lancha del Pelayo.

Tras once disparos de cañón el Gravina se sumergió en aguas de la dársena. El cañoneo produjo la consiguiente alarma al creerse que habían explotado las calderas.

l Los argentinos, en San Fernando. En el tren de esta mañana habrán salido para la vecina población los jefes, oficiales y guardias marinas de la fragata argentina Sarmiento, surta en nuestro puerto.