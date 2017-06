"El panorama es desalentador. La ciudad se encuentra paralizada"

Para el Partido Popular no pueden ser más "desalentadores" los dos primeros años de gobierno de Podemos al frente de la ciudad, donde lo que ha primado es "la demagogia y la mentira por sistema". En este sentido, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, afirma que "se han dado de bruces con la realidad" y califica al equipo de gobierno como "muy endeble". Romaní incide en su radicalismo, "ya que vierten su odio a través de las redes sociales, con concejales o con personas que han estado en sus listas".

Romaní es muy pesimista con el panorama que hay en estos momentos porque "la ciudad está paralizada" y recuerda que la ciudad "tiene el mismo presupuesto que había hace diez años" y enumera todas las partidas que se han ido dejando a cero, como por ejemplo fue el caso de la construcción de un nuevo albergue municipal.

Si la ciudad cuenta hoy con los 15 millones de la Edusi, es porque el PP ayudó y aconsejó al equipo de gobierno"

El PP posiblemente es el que ha hecho una oposición más crítica con el equipo de gobierno, aunque Romaní no está muy de acuerdo con esta afirmación, ya que considera que el PP "es el grupo que más propuestas ha presentado y todas son para la ayuda en la gestión. Nuestra oposición está siendo útil". El portavoz popular incluso afirma que "si la ciudad hoy cuenta con los 15 millones de la Edusi, es porque el PP ayudó y aconsejó al equipo de gobierno".

Ignacio Romaní también se mostró muy crítico con el PSOE "porque este papel de Pimpinela con Podemos no nos está llevando a nada bueno y siguen jugando a la ambigüedad. Me da la sensación de que lo que no se dan cuenta es que con esta actitud lo que están es dañando a la ciudad". Romaní tampoco quiere hablar de moción de censura "porque antes el PSOE tendría que reconocer su error y eso no lo veo claro". En este sentido recordó que "de cara a la galería mantiene una postura pero después llegan a acuerdos de mesa de camilla".

El Partido Popular se hace una serie de preguntas sobre algunas de las promesas realizadas por el alcalde como, por ejemplo, "¿cuantos gaditanos han vuelto a la ciudad? ¿Cuántas empresas gaditanas están ganando los concursos públicos? ¿Dónde están los presupuestos participativos? ¿Y los okupas de La Corrala?".

Uno de los temas a los que se enfrenta el Partido Popular es a la elección del candidato, es decir, si sigue con Teófila Martínez o lo hace con otra persona: "El PP está preparado para las próximas elecciones. Estamos en la oposición con un equipo ganador y cuento con todos para volver a ganar las elecciones. De todos modos ahora no es el momento de debatir quién va a ser la persona que va a encabezar la candidatura".

Romaní lanzó un mensaje a José María González y es que "si quiere sacar las cosas adelante y gestionarlas debe hacerle caso al Partido Popular pero si se enfrenta a todo por el miedo, la situación no va a cambiar en la ciudad".