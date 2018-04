El pan y la sal

23.702 perros y 3.057 gatos. Esas son las últimas cifras de animales de compañía registradas en la ciudad: unos números que vienen a engrosar la cifra oficial de 411.298 mascotas inscritas en la provincia durante 2017 -aunque, según el mismo Colegio de Veterinarios, aproximadamente la mitad de los hogares cuenta con un animal si ampliamos la cuota a pájaros y reptiles-. Por supuesto, una cosa es la cifra oficial (que cuenta a los animales con microchip) y otra, la realidad. Si tenemos que hacer caso al censo, en Villaluenga sólo hay siete gatos. Y en Torre Alháquime, uno. Para Ismael Gómez, de la iniciativa Cádiz Animal, la cifra total de animales no registrados podría ascender hasta un 40%.

Son muchos, en cualquier caso. El animal de compañía como miembro estrella de la casa es un fenómeno creciente en la misma medida que es un negocio creciente. No es que haya peluquerías y juguetitos: es que hay gabardinas de Burberry para perros; la mouse de salmón del gato tiene mejor pinta que muchas latas de atún de consumo humano; existen terapeutas perrunos; camitas para colgar a los mininos del radiador. A su pesar, parecen el complemento perfecto. Querer mucho a un animal no es, sin embargo, quererlo bien. En el amor que les profesamos a nuestras mascotas, una de las principales fallas es una mala traducción. Una especie de "que hablen español" interespecista. Les otorgamos reacciones y necesidades que no son suyas: son las nuestras.

"Nosotros les enseñamos a los animales con los que vivimos nuestros códigos -comenta la etóloga Ane Rodríguez-, pero ignoramos sus reacciones. Les enseñamos cosas que no deben aprender y desoímos lo que nos dicen: si un perro gruñe, te está diciendo que algo le molesta y no quiere ir al siguiente paso. Ese gesto tan típico de la patita en el morro, que interpretamos como culpa, no es más que sumisión. O si nos pide comida puede no ser porque tenga hambre: es por capricho. Es a nosotros a los que nos parece que los perros son niños. Nosotros podremos no entenderlos a ellos pero ellos nos entienden de sobra, y son ellos los que hacen un esfuerzo prodigioso por comprendernos".

"Uno de los errores más frecuentes, que pueden dar lugar a mordiscos -apunta desde Mary Sánchez Tey, educadora canina y una de las responsables de Uprocanes- es interpretar como señal de mimo que el perro se tumbe boca arriba: realmente, lo que está diciendo es que lo dejes tranquilo un rato. O los abrazos: nosotros somos primates y usamos muchísimo los brazos; para ellos, es una situación de trampa que toleran mínimamente. Tenemos que entender que son una especie propia con necesidades propias: no rompen las cosas porque se venguen, por ejemplo. Su sistema emocional, su forma de razonar, es equivalente a la de un niño de tres años: que rompan algo puede ser una respuesta a la frustración, a la ansiedad..."

Para Ane Rodríguez, las diferencias más claras de comportamiento entre animales de una misma especie no están siquiera entre animales de campo y de ciudad: "Los perros que vemos con la gente que vive en la calle, por ejemplo, son de los más educados y tranquilos que te puedes encontrar -comenta-. Eso es porque son perros que están muy bien socializados (en la calle o en el campo), que han aprendido a relacionarse con otros perros".

Tanto perros como gatos, continúa la especialista, son animales sociales: "De alguna manera, están preparados para entender tanto lo que nos decimos entre nosotros como entre ellos. Y su actitud cuando tratan sólo con nosotros cambia muchísimo. Ambos tienen un periodo de socialización que es vital, y que va de las cuatro a las doce semanas en el caso de los cachorros de perro; y de las tres a las nueve semanas, en el de los gatos. Todo lo que va a ver en ese periodo lo va a asimilar como natural para él -explica-. Si la sociabilidad no está bien hecha, el contacto con el mundo exterior va a conllevar problemas a la fuerza. De hecho, el 70% de los problemas de comportamiento se deben a esto".

"Cuando cogemos al cachorrito ya destetado por la madre, lo vemos como un ser pequeñito e indefenso -prosigue la bióloga-. Claro. Lo que pasa es que el proceso que ha hecho la madre de enseñarle a estar solo sin angustia ni ansiedad, lo rompemos totalmente".

La de los mimos y cuidados para animales de compañía es una tendencia tan común aquí como en cualquier otro rincón pero, como siempre ocurre con Cádiz, con ciertas peculiaridades: apenas hay parques para perros - "¿Cuánto tiempo tardo yo en llegar hasta El Pelíkano, por ejemplo?", apuntan desde Cádiz Animal-, lo que provoca conflictos por mal uso en otros lugares de la ciudad; la falta de espacio hace que, por ejemplo, en Cádiz no se contabilice ni una sola guardería para mascotas. Por no hablar de la playa: el único espacio abierto de la ciudad cuyo uso está prohibido para perros.

"De hecho, de las playas cercanas, sólo Camposoto permite la entrada a animales, en un gesto que fue más bien un tapabocas: el espacio es eximio; el acceso, complicado y cuenta con restricciones como que perros y humanos se bañen a la vez", explica Ismael Gómez.

La exigencia de un espacio propio no es un capricho animalista: Ane Rodríguez subraya tanto la importancia de los paseos como de la interacción para conseguir una buena respuesta en nuestros animales de compañía: un perro que vive en un apartamento, por ejemplo, será más feliz que uno que vive amarrado en un patio si le dan paseos sustanciosos y tiene opción de hacer cosas de perros. "Dicho esto -apunta-, los perros de ciudad pasan mucho tiempo en casa. Se vuelven más neuróticos. Desarrollan estereotipias: se mueven en círculos, se lamen en exceso, se hacen heridas. Ningún animal en libertad desarrolla esto. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen una necesidad que no pueden alcanzar: mundo exterior, ejercicio, compañía, relación con otros animales... Lo que genera es una conducta de evitación y de alivio de corte neurótico".

Tanto desde Cádiz Animal, como desde Uprocanes en El Puerto, o desde propio Colegio de Veterinarios, se aboga por opciones como la acotación de un tramo de playa para uso canino durante unas determinadas horas, o incluso el uso específico de la playa de la Punta. La dificultad, relatan todos, es que entran en conflicto varias administraciones. Y el principal escollo que es: ¿Cómo van a jugar mis niños donde antes ha estado un perro? Qué asco. "Cuando el control al respecto podría ser bastante fácil estando tan acotado en espacio y tiempo, y cuando el contagio entre especies es realmente algo muy raro", apunta Gómez.

"¿Alguien ha pensando en el estupendo espectáculo que forman unos perros jugando, bañándose, por no hablar de los galgos corriendo? -indica-. Se podría ver así, y no contemplando lo animal como algo ajeno".

"Precisamente, Uprocanes surgió como la unión de propietarios de canes de El Puerto ante el mismo problema: dónde llevar a los perros -comenta Mary Sánchez Tey-. Seguimos luchando por la creación de una playa canina y unos espacios propios pero hemos ido creciendo: formamos parte del Consejo de Medio Ambiente de El Puerto y tenemos un proyecto educativo enfocado al trato responsable y a la prevención de mordeduras".

Uprocanes lleva a cabo también los llamados paseos de "socialización": "Salimos con grupos de perros, ya cada uno con su rol, y con otros perros a los que estamos tratando y a los que vamos introduciendo en el grupo poco a poco. Se ve cómo son los propios perros los que se encargan de 'educarlo' e integrarlo. Es algo muy bonito".

En Barakaldo (Vizcaya), Ane Rodríguez ha desarrollado un programa pionero en Europa (citydogproject.com) para tratar de limar las reticencias entre la población poco proclive a la presencia de animales y para atemperar los problemas de comportamiento y convivencia que los peludos puedan originar.

"Para los animales, es fundamental quizá no tanto tener un gran espacio como sus momentos de 'recreo' -comenta la etóloga-. Aquí teníamos una normativa bastante estricta y, a través del consenso y el escuchar a todas las partes, ya hemos creado el primer parque para perros y la actitud general es más tolerante. Intentamos fomentar las actitudes positivas y huir de la sanción. Es un programa participativo, la propia ciudadanía es quien lo impulsa, resulta 100% gratuito para aquellos que participan en él y está abierto a otras ciudades".