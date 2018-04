El Palillero lanza un grito unánime contra la sentencia de 'La Manada'

Los colectivos feministas de Cádiz convocaron esta tarde una concentración en la plaza del Palillero tras conocer la sentencia del caso 'La Manada'. La cita surgió de manera espontánea a través de la Asamblea Feminista y congregó a unas 500 personas que gritaron consignas y portaron pancartas contra una sentencia que consideran injusta.

Así, carteles con lemas como 'Yo sí te creo', 'No es no', 'Machete al machismo' o 'Esta sentencia también es violencia' se dejaron ver en una plaza que resonaba con cánticos cada vez más potentes de los hombres y mujeres que se dieron cita en la plaza y que recorrieron las calles Columela, San Francisco y Nueva hasta llegar a San Juan de Dios, donde sus voces fueron aún más poderosas. 'No es abuso, es violación', 'Patriarcado y capital, alianza criminal', 'La Manada somos nosotras', 'Con ropa o sin ropa este cuerpo no se toca' ' o Ahora y siempre, resistencia' fueron algunas de las proclamas más repetidas entre los asistentes.

En la plaza del Palillero se pudo ver a algunos concejales del Ayuntamiento de Cádiz, entre ellos Adrián Martínez de Pinillos, Laura Jiménez, Eva Tubío o Ana Camelo. Esta última declaró que "este tipo de sentencias no se pueden dar. Yo, como feminista, como mujer, estoy súper indignada, no estoy de acuerdo con que no es una violación, que solamente es un acoso... ¿Cuál es la situación en la que nos dejan?". La edil considera que esta sentencia "nos hace un flaco favor a las mujeres porque... ¿qué es lo que nos queda ante esto? Pues que los hombres agresores puedan agredir a las mujeres en cualquier momento, simplemente por el hecho de serlo".

La coordinadora del Instituto Andaluza de la Mujer (IAM), Josefa Moreno, también quiso dejar clara su postura respecto al tema y expresó que la concentración "es un llamamiento de todas las mujeres, de las mujeres feministas y de aquellas que luchamos por esa igualdad real y efectiva". Para Josefa debe quedar claro que "pedimos la pena máxima porque no podemos dejar ningún resquicio abierto ante una agresión sexual".

La coordinadora de IAM piensa que todo el mundo debería estar concienciado porque "este es un tema importante. Estamos hablando de violaciones donde las mujeres somos y seguimos siendo tratadas como objeto sexual y se nos tiene que respetar porque es un derecho el que tenemos a decir no".

Algunos de los manifestantes siguieron su paso por varios puntos de la ciudad e incluso se sentaron frente al colegio Carlos III y cortaron momentáneamente el paso de los vehículos.