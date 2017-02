El 'caso ortopedias' se lleva por delante a Rafael Pereiro

"A lo mejor me voy o a lo mejor me echan" declaraba anteayer Rafael Pereiro a este periódico tras darse a conocer que figuraba como investigado en la trama que estafó decenas de miles de euros al SAS por medio de prescripciones de prótesis y aparatos ortopédicos a pacientes que no los necesitaban o incluso a usuarios ya fallecidos. Oficialmente no se puede afirmar si se ha ido o lo han echado, pero lo cierto es que después de saberse que la Guardia Civil investigaba a Pereiro por negligencia, este ya no es director gerente de los hospitales Puerta del Mar en Cádiz y Clínico en Puerto Real.

La Consejería de Salud enviaba ayer, al filo de las dos de la tarde, una aséptica nota en la que comunicaba que Fernando Forja Pajares será el nuevo director gerente de los hospitales Puerta del Mar y Puerto Real, de Cádiz, sin especificar las causas de esta sustitución ni hacer mención al caso de la mencionada trama estafadora. Tan solo al final del comunicado, la autoridad política se permitía una corta referencia al gerente cesante "a quien el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud quieren agradecer la labor realizada en los últimos años, con diversos cargos de responsabilidad en los que ha demostrado su compromiso por la sanidad pública y por mejorar la atención sanitaria a la ciudadanía".

La nota no hace referencia a que Pereiro haya presentado su dimisión, por lo cual es lícito pensar en que se ha tratado de una destitución en toda regla. Y hasta se podría pensar que lo ha sido de manera fulminante, puesto que el día anterior, el propio delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, respaldó a los directivos implicados en el supuesto fraude, asegurando que "desde el primer momento" la Junta era consciente de que declararían en este procedimiento el director y el exdirector gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz y la directora del área financiera, pero "en concepto de directivos" que tenían a su cargo a otras personas que sí podrían estar implicadas. En cualquier caso, dijo, figuran en el procedimiento como investigados, pero "nunca han sido detenidos ni hasta ahora han sido denunciados como parte de la acción de lo ocurrido". López Gil resaltó que fueron precisamente quienes "alertaron de lo que estaba ocurriendo", iniciaron el expediente y llevaron la denuncia a la Fiscalía en abril de 2015.

Se podría decir que Rafael Pereiro, que ayer no atendió a las llamadas de este periódico yque había manifestado que no veía la necesidad de dimitir, lo ha sido todo en cuanto a control, organización y gestión de la salud pública en la Bahía de Cádiz. A punto de cumplir los 64, hace 30 que se dedica precisamente a este campo de la Administración sanitaria. Así, antes de acceder a la dirección de los hospitales, había estado durante más de once años al frente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, y mucho antes había participado en la puesta en marcha de diferentes programas y servicios en los hospitales y distritos de atención primaria de Andalucía.

El puesto de mando en el que ha estado tantos años le ha llevado a lidiar con los más duros conflictos en el sector, más problemático cada año. Hasta ahora, su habilidad le había permitido estar constantemente arriba, y su carrera era siempre ascendente. Pero el hecho de aparecer en los papeles de unas diligencias de la Guardia Civil ha sido demasiado. No parece ajeno a su caída el cambio de rumbo que la presidencia de la Junta ha emprendido a la hora de enfrentarse a los conflictos sanitarios y a las mareas de protesta contra el deterioro de la sanidad pública andaluza.

Personalmente, a Pereiro se le han acumulado los casos problemáticos, no siendo el menor las graves deficiencias en el servicio de Cirugía General del Puerta del Mar, denunciadas el año pasado por numerosos profesionales del centro y reflejadas en las páginas de este periódico. En este caso, el director del Hospital ha defendido a capa y espada la gestión del jefe del Servicio y ha denunciado que todo se debía a una campaña mediática. La gota que ha derramado el vaso ha sido seguramente su señalamiento por la investigación del fraude de las ortopedias.

Ni la delegación de Salud en Cádiz ni el propio Pereiro quisieron ser más explícitos, pero el cese suscitó numerosas reacciones, sobre todo dentro del hospital.Los sindicatos aplaudieron la renovación en la Dirección de los hospitales Puerta del Mar y Puerto Real. De hecho, algunos -como CSIF, Autonomía Obrera y CGT- llevaban tiempo pidiendo la dimisión de Pereiro como máximo responsable de los hospitales de la Bahía.

La portavoz del sector de Sanidad de CSIF Cádiz, Eloísa Bernal, ve acertada la elección de Fernando Forja como nuevo director gerente de estos centros, por su "perfil dialogante". Bernal señala que Pereiro "ejercía la dirección a su manera, sin aceptar el trabajo conjunto con los sindicatos y Fernando Forja puede traer un aire nuevo de trabajo conjunto, el cambio puede ser positivo. Tendrá que demostrarlo".

Sin embargo, las secciones sindicales de Autonomía Obrera (AO) y CGT en el Hospital Puerta del Mar ven la elección de Fernando Forja como una continuación de Rafael Pereiro en el puesto, ya que el recién nombrado director gerente vino como subdirector de la mano del cesado y ha permanecido desde su llegada en el mismo equipo directivo. "Es su mano derecha desde que estaba en Atención Primaria", indican. Así, "no representa ningún cambio en la forma de dirigir el hospital. Fernando Forja es corresponsable de la nefasta gestión que se ha llevado a cabo en este centro", dicen estos sindicatos, que ven en el reemplazo una "línea continuista", y que "no responde a una voluntad real de cambio", porque "no es un resultado del reconocimiento de errores ni se ha llevado a cabo con la voluntad de hacer las cosas de otra manera, sino que ha sido impuesto por las circunstancias".

Por su parte, desde el Sindicato Médico acogen "con respeto" el nombramiento de Fernando Forja como nuevo director gerente de los hospitales. Desean que haga una buena gestión "porque será en beneficio de los pacientes". Pero creen también que esta sustitución "es continuista" y con ella "no se solucionan los problemas estructurales que tiene el hospital. Por eso, es necesario hacer un cambio más profundo, un abordaje más drástico de los problemas del hospital".

Este sindicato ignora si el nombramiento de Fernando Forja es temporal, "hasta que se aclaren las cosas". Pero insiste en que "el hospital de Cádiz necesita un cambio drástico, porque en los últimos años se ha producido un deterioro importante", poniendo como ejemplo los problemas con las unidades de Cirugía General y Cirugía Pediátrica.