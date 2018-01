La oposición pide información

Sorpresa, expectación e incertidumbre, mucha incertidumbre. Así respondió ayer la oposición municipal a la información adelantada sobre el acuerdo que Ayuntamiento y Universidad están cerrando para conformar ese frente universitario que vaya desde el centro cultural Reina Sofía hasta Valcárcel. Nada se había avanzado por parte del equipo de gobierno hasta que en el día de ayer se presentó el planteamiento a los medios, y sólo el Partido Popular tuvo acceso a esa documentación un día antes de que comparecieran alcalde y rector universitario.

El PSOE no escondió su sorpresa "ante el acuerdo entre el Ayuntamiento y la UCA que hemos conocido a través de los medios de comunicación", aunque pusieron de relieve que el grupo municipal "siempre apoyará lo que sea bueno para la ciudad porque nuestro compromiso es con Cádiz". "Somos firmes defensores del cinturón universitario. Siempre hemos trabajado para revitalizar e impulsar este espacio, con el objeto de recuperar nuestro patrimonio reforzando la universidad", indicaba ayer el portavoz socialista, Fran González, que en este sentido recordaba la reciente cesión de Diputación del edificio Valcárcel "además de otros proyectos impulsados por la Junta de Andalucía, como el Olivillo".

El grupo municipal ya ha solicitado información al Ayuntamiento "para tener acceso a la documentación que exista al respecto, para conocer todos los pormenores y detalles del acuerdo" y para "conocer el impacto que va a tener en el desarrollo económico, la creación de empleo y el aumento de la población en nuestra ciudad, que son los pilares en los que debe cimentarse cualquier decisión de este calado que se ponga en marcha en Cádiz". Y al hilo de esto, manifiestan que "nos hubiera gustado poder participar y que contaran con nosotros, ya que de este modo hemos sido ajenos a todo hasta que se ha producido el anuncio en los medios, a pesar de la importancia de este tema, que influye en una parte importante del patrimonio urbanístico y cultural de Cádiz, además de en el funcionamiento de delegaciones municipales", indicó González.

En la misma línea se pronunció el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Manuel Pérez Dorao, que trasladó su primera impresión de "extrañeza" por el hecho de que "un asunto de esta envergadura se haya llevado en secreto sin que nadie lo sepa, incluido los socios de gobierno". También pidió ayer información del acuerdo entre Ayuntamiento y Universidad el grupo de Ciudadanos, "especialmente sobre las valoraciones de los edificios, porque nos parece una desproporción" el cálculo que establece una diferencia de un millón de euros.

Del acuerdo en sí, Pérez Dorao manifestó ayer su impresión "de que esto es una cuestión adicional que pone de manifiesto la falta de capacidad de gestión del equipo de gobierno". "En la medida en que no tiene capacidad de dotar de actividad a los inmuebles que tienen, la solución es deshacerse de estos inmuebles, así no hay que justificar que no estén trabajando de forma correcta", explicó, recordando que ya recientemente intentó el equipo de gobierno "ceder todo el espacio del CENTI a la universidad, lo cual pudimos parar en un pleno y dar marcha atrás a ese trámite".