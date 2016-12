La oposición se une para aprobar el reglamento de participación de las AAVV

Jose Pacheco considera que el hecho de que se apruebe un reglamento elaborado por las AAVV "no es el fin del mundo. Un reglamento de participación ciudadana debe ser algo vivo, dinámico, que se adapte a los tiempos. Lo que no puede ser es que tengamos un reglamento de 1994 y las asociaciones de vecinos lleven años reivindicando uno nuevo".

Teniendo el respaldo de los tres partidos de la oposición, el borrador entregado ayer para que se debata el día 30 de diciembre en el pleno saldrá lógicamente adelante. El único motivo por el que podría no salir sería porque no estuviera listo el informe del secretario del Ayuntamiento que confirme que el documento no contradice a ninguna orden de carácter superior, según apuntaba ayer Jose Pacheco, concejal del PSOE.

María Romay: "Debemos contar con todos los colectivos de la ciudad"

La concejala de Participación Ciudadana, María Romay, defendió ayer la necesidad de elaborar un nuevo reglamento de participación que acoja la realidad de toda la ciudad, "no sólo la de las asociaciones de vecinos". Romay explicó que "desde los años 80, la realidad de Cádiz y del movimiento asociativo ha cambiado de manera exponencial siendo ahora mucho más diverso, por lo que debemos contar con todos los colectivos de la ciudad y no centrarnos solo en el vecinal, pues estaríamos obviando a un parte importante de la sociedad gaditana". La concejala destacó la importancia de la celebración del I Foro de Participación Ciudadana, "pues ese era el momento de sentarse todos los colectivos a hablar, dialogar y realizar un reglamento que represente a todas las asociaciones de la ciudad y no sólo a unos pocos". En este sentido, lamentó que las AAVV decidieran no acudir a este foro, "por lo que declinaron también construir de forma conjunta un reglamento que represente a todos, como así lo han pedido una veintena de colectivos de la ciudad que piden un proceso plural y abierto", haciendo referencia a un escrito en el que los firmantes instan a las AAVV "a coordinar de manera colaborativa y propositiva un proceso de gestión y desarrollo comunitario que derive en un único reglamento de participación ciudadana de Cádiz construido por toda y para toda la comunidad". Para ello, proponían "un encuentro abierto y propositivo durante las próximas". Así, la concejala subrayó la necesidad de incluir a todos y cada uno de los componentes del tejido asociativo en la elaboración de reglamento, "sin dejar a nadie fuera".