La opinión de Melchor Mateo: 'Simplemente, cumplir la ley'

El Ayuntamiento ha dado demasiados bandazos en el asunto de los autobuses pero el tema tenía un tufo a que no se habían hecho las cosas bien desde el mismo día que anunciaron que iba a haber autobuses lanzadera. Una empresa, que no se dedica al transporte de viajeros, iba a prestar un servicio beneficiada por un dispositivo municipal que prohibía la entrada de los autobuses discrecionales. No vale que no daba tiempo por la discrepancia entre Contratación y Secretaría General o que una empresa se había mostrado dispuesta a hacerlo. Las cosas públicas hay que hacerlas bien y cumpliendo todos los preceptos legales.