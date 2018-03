Juan Carlos Campo, estupefacto, no quiere ahondar mucho en una polémica que reconoce que le ha dolido. "Va en el sueldo", afirma, "pero yo no he ofendido a nadie y, por supuesto, no he insultado a nadie, mucho menos a las víctimas, que me merecen todo el respeto. Me cuesta entenderlo. Cada frase estaba medida en un debate que no debería haberse producido ese día porque todo estaba a flor de piel".