"Mi obligación es preguntar y la del alcalde contestar"

El concejal del Grupo Municipal Popular de Cádiz, José Blas Fernández, ha indicado con respecto a las acusaciones del equipo de gobierno sobre la formulación de preguntas de control que "mi obligación como oposición es controlar al gobierno y la del alcalde responder a las preguntas. Sobre todo aquellas que se refieren a asuntos que pueden acarrear consecuencias legales. No podemos olvidar que hay cuestiones como las del alumbrado extraordinario de Navidad que llevan sin contestar desde julio del año pasado".

Fernández añade que "estaría bien que el alcalde visionara su discurso de investidura, ese de abrir ventanas para que entre la luz, abrir cajones, y dar cuenta al minuto de cada reunión, cada gestión y cada euro que gastara ese ayuntamiento. De ahí hemos pasado a un portal de transparencia que no se actualiza hace años y a ocultarle a os concejales de la oposición toda la información posible"

Por todo ello lamenta que "la gestión de este equipo de gobierno esta plagada de sombras y de irregularidades, por no decir otra cosa, y la ley me ampara para requerir la información que estime oportuno. Hay preguntas sin contestar desde septiembre de 2016, si el alcalde entiende que debo callarme ante eso pues que me lo diga".

"Evidentemente -añade Fernández- la teoría de que esta labor de control que ejerzo viene dada por una supuesta venganza por la campaña de acoso y coacciones que está ejerciendo el alcalde y su entorno sobre mí por el asunto del bono eléctrico cae por su propio peso, porque la mayoría de esas preguntas se formularon antes de que se produjeran los hechos a los que hace referencia".

"Ni que decir tiene que sobre mi conciencia no hay ni 2000 ni ninguna familia, porque todas ellas eran atendidas con el anterior gobierno local en el pago -integro y no parcial como quieren ellos ahora- de las facturas de la luz. Si hay alguna familia que tiene que mendigar ahora ayudas para esos pagos es solo y únicamente porque Podemos le ha retirado las ayudas. Esos que venían a salvar a todos los necesitados de la emergencia social son los que quitan y rebajan ayudas. Algo que no le están perdonando sus círculos".