El número dos de Interior se declara ajeno a la trama del Canal

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró ayer que si hubiera sabido que Pablo González, encarcelado al igual que su hermano el ex presidente madrileño Ignacio González por la operación Lezo, estaba implicado en ese caso, no se hubiera reunido con él. "Si lo hubiera sabido, le aseguro que esa reunión no se hubiera producido", afirmó tajante el secretario de Estado en declaraciones a Efe y en relación a la conversación que mantuvo el 8 de marzo con Pablo González antes de que se destapara la operación Lezo.

Antes de que el viernes comparezca en el Congreso a petición propia y del PSOE, Nieto insistió ayer en que ese día atendió durante quince minutos en su despacho a Pablo González porque éste se lo había pedido hacía bastante tiempo para felicitarlo por su cargo, y dejó claro que no se habló para nada de la investigación que llevaba a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De hecho, remarcó el número dos del Ministerio del Interior, ni siquiera él tenía conocimiento de esa investigación, de la que sólo supo en el momento que la noticia estalló la pasada semana.

PSOE, Podemos y Ciudadanos registraon ayer el cambio de sendas preguntas al Gobierno en el Pleno de hoy del Senado para pedir explicaciones al responsable de Interior, Juan Ignacio Zoido, por la reunión de Nieto con Pablo González.