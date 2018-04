"Los nuevos partidos son acaudillistas"

El valenciano José Luis Ábalos (Torrente, 1959) es el número tres de la organización que lidera Pedro Sánchez. El viernes estuvo en Cádiz con Fran González y ayer tuvo una asamblea abierta en Jerez con los militantes donde les habló de un "proyecto ilusionante" para España y también de la necesidad de recuperar los grandes pactos que han servido para mejorar la vida en España en los últimos 40 años.

-¿Le hablará también a los militantes socialistas gaditanos de Manuela Carmena? Vaya incendio se ha creado esta semana en su partido.

-Lo que habrá que ver también es por qué detalles tan nimios como estos nos incendian la actualidad política. Será que no tenemos temas importantes. Cómo un chascarrillo constituye una portada, es lo que uno también tenga que reflexionar. Quizás nuestra incapacidad para abordar los temas serios hace que nos tengamos que encarar con estas cosas. Yo desconocía esta anécdota porque no le doy más rigor. Tampoco puedo recriminar lo que se puede decir en una conversación privada y además tendrá el tono de buena intención cuando uno trata de mantener una entrevista y trata de quedar bien. El caso es que nosotros vamos a tener nuestro candidato o candidata socialista y vamos a tener una candidatura del PSOE. Nosotros le damos mucha importancia a Madrid porque es la capital de España, una plaza muy importante, de mucha significación y eso implica que el PSOE se lo tome de la manera más seria posible.

-¿Es Andalucía un territorio comanche para los seguidores de Pedro Sánchez?

-Yo soy de Pedro Sánchez y a mí esta comunidad me encanta como la que más y, si no, la más. No hay ningún territorio comanche.

Yo vengo aquí a casa. Por otra parte diré que yo tengo muchos años de militancia, sé lo que es una organización socialista y tengo una profunda cultura democrática que me permite saber ganar y perder congresos. He tenido muchos procesos que he perdido y muchos que he ganado. Como tengo esa cultura democrática me permite asumir las reglas democráticas y el resultado. Nunca descalifico ni tengo una visión sectaria y por ello invito al resto de la organización a que participe de esa cultura porque si no, difícilmente avanzaremos en la profundización democrática de la organización.

-Usted siempre ha dicho que a Pedro Sánchez y a Susana Díaz deben unirles el proyecto político. Pero creo que para eso no solo hay que serlo sino parecerlo y las imágenes de esta semana en la Feria de Sevilla no han hecho otra cosa que dar la sensación de que no se acercan las posturas y que todavía hay mucha distancia entre los dos.

-Yo diría que en este caso hay más que serlo que parecerlo. A mí los juegos de apariencia no me gustan y a la sociedad tampoco. A la sociedad le gusta que todo se haga con convicción. Fíjese que incluso cuando hay convicción se perdona el error pero si algo estamos viendo, como el caso de la Comunidad de Madrid que hemos hablado, es que la gente no admite la impostura. Nosotros somos una organización que tiene unos objetivos políticos claros y además unos instrumentos y unos procedimientos democráticos para actuar en torno a esos objetivos. A eso debemos limitarnos y nada más. Los afectos son consecuencia de nuestra presencia en el partido pero no son exigibles. A nadie se le exige compartir más allá de la labor política. Pero en esa sí que tenemos que ser muy exigente con lealtad en torno al proyecto.

-¿Cree que el portavoz municipal, Fran González, debería presentarse de nuevo como candidato a la Alcaldía? ¿Cómo valora su trabajo como llave y a veces candado de la labor municipal del equipo de gobierno de Podemos?

-En lo personal tengo una gran admiración, agradecimiento y afecto por Fran. Admiración por su trabajo, agradecimiento por lo que nos ayudó y afecto porque uno va queriendo con el tiempo.

En lo político responde primero a lo que él quiera, segundo a que los militantes así lo decidan porque ese es el proceso, como no es alcalde no tiene el privilegio y tiene que someterse al proceso de primarias. Por lo tanto hay que respetar su voluntad y su decisión y la que tengan los militantes, esa la respetaremos.

-Cádiz está siendo uno de los laboratorios de Podemos. ¿Cómo se ve desde la distancia esa gestión de un partido como Podemos?

-Una cosa es predicar y otra dar trigo. Desde fuera las cosas se ven muy bien pero cuando se tiene que meter en harina y se tiene que gestionar son muy distintas. Estamos a un año de las elecciones y seguro que el balance respecto a las expectativas generadas no sé si alcanzará el aprobado. En todo caso yo siempre digo que cada uno tiene que hacer lo que está en su mano y del resto preocuparse menos.

Nosotros en lo que se refiere al PSOE estamos satisfechos de la labor que ha hecho Fran González, donde ha estado haciendo un equilibrio entre mantener el control al gobierno municipal, velar por el cumplimiento de los acuerdos y al mismo tiempo no debilitar la propia acción de gobierno y la institución. Ese equilibrio sólo pueden hacerlo aquellos que están pensando en los gaditanos. Si hay un condicionamiento electoralista, no se actúa así.

-Ahora se habla mucho de militancia en el PSOE y de quitarle el poder a los barones. Eso de acudir a las bases suena mucho a Podemos.

-No, que va. Nosotros hemos conseguido casi la virtud porque estamos en un punto de equilibrio muy importante. Nosotros tenemos primarias. Todos los niveles de la organización participan en estos procesos y combinamos la expresión democrática a través del voto de la militancia pero también la asunción de la responsabilidad por los órganos de dirección y de control del partido a la hora de formular las candidaturas. La propuesta hasta su aprobación final ha pasado por todos. Podemización ninguna. Son bases, órganos ejecutivos y órganos representativos. Han participado todos, nada que ver con Podemos. Además nuestros niveles participación son muy elevados.

Fíjese que me parece que estamos llevando procesos muy distintos. Un partido como el nuestro que es centenario profundiza en la democracia. Un partido que lleva dos días ya empieza a nombrar los candidatos de manera digital desde la dirección. Lo tenemos en Madrid y eso no les vale y encima conspiran. No hay regeneración política posible en el sistema constitucional español si no se acomete una regeneración política en el funcionamiento de los partidos políticos. La cultura democrática se aprende ejerciéndola.

-¿Son ahora mismo los más democráticos a nivel interno?

-Ya lo éramos, lo que pasa es que ahora lo somos más porque el PP no ha acometido ninguna reforma en este sentido y los nuevos partidos son muy acaudillistas aunque decían que venían a regenerar.

-¿Ciudadanos lo ve más como un rival o como un aliado para dividir a la derecha?

-Es una expresión del desgaste de la derecha que hasta ahora hegemonizaba el Partido Popular. Es el relevo del PP o el recambio pero desde luego no es el cambio. Nos preocupa mucho ese espacio que puede abandonar Ciudadanos. Su irrupción estaba más centrada en origen y sí observamos un cierto desplazamiento en sus políticas que a veces son más neoliberales que las propias del PP.