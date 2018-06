El nuevo acuerdo sobre Plaza de Sevilla estará listo este mes

En la reunión se dará el visto bueno a la modificación del convenio de 2008. El Ayuntamiento, tal y como había propuesto hace dos años para reactivar el Plan, asumirá la propiedad de las parcelas dedicadas a oficinas en manos de Adif y que se encuentran en el lateral de la estación que da a la avenida de Astilleros. La empresa ferroviaria no ha podido, en los últimos quince años, vender este suelo, siendo una de las excusas que ha puesto para no afrontar las obras que le correspondían.

"Falta un compromiso más claro de la Junta con Cádiz"

Una parte muy importante de la presencia de la Junta en Cádiz tiene que ver con el área de Urbanismo que lleva Martín Vila. En este capítulo se encuentra el convenio firmado en su día entre ambas partes, en el que se incluyen actuaciones de gran calado como Tiempo Libre, el solar del chalé de San Luis o los pisos de Loreto. A la vez hay un acuerdo para la instalación de la Ciudad de la Justicia en los Depósitos de Tabacos, cuyo desarrollo está pendiente de la aprobación por parte de la administración regional de una modificación en un artículo del PGOU que permite la compatibilidad de usos.



Pero junto a ello, también hay suelos y edificios donde la Junta no acaba de definir lo que quiere hacer, especialmente los terrenos de San Severiano, los de Puntales para el Hospital y el antiguo Náutico. Aquí no sólo no se avanza sino que la Junta considera que no son importantes en su desarrollo, pendientes como están de otras obras.



Para Martín Vila esta estrategia no es la correcta pues toca de lleno a los intereses de la ciudad. "Considero que falta un compromiso más claro de la Junta con Cádiz. Proyectos tan importantes como la Ciudad de la Educación (del que se llegó a hablar para el solar de San Severiano y que ahora la Junta no considera prioritario por la pérdida de población en la capital) o el Museo del Carnaval no tienen una financiación directa por parte de ellos. Se nos pide que acudamos a subvenciones para ver si la conseguimos mientras que en San Fernando se dan tres millones de forma directa para el Museo de Camarón. La Junta de Andalucía aún está a tiempo de rectificar respecto a su relación con Cádiz ciudad y den los pasos necesarios para actuar con justicia", afirma el teniente de alcalde.