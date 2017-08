El nuevo Paseo Marítimo de Cádiz

El paseo de debajo del puente nuevo es toda una feria. Decenas de personas se pasean por debajo de la ingente construcción. Niños con sus patines, madres -en tropa- con sus carritos, deportistas haciendo footing, pescadores esperando a que algo pique y grupos de veteranos amigos sentados en los bancos forman parte del conglomerado del paisaje.

El paso abierto por debajo del Puente de la Constitución ha permitido la unión del paseo de la Bahía con el de Astilleros presentándose como una buena alternativa a la masificación del Paseo Marítimo que ya ha disfrutado de su popularidad durante muchos años.

La localización de la nueva apertura, justo debajo del puente, se ha convertido también en todo un lugar de atracción turística donde muchos han encontrado el lugar para hacer su fotografía perfecta.

El nuevo camino no solo sirve para pasear o hacer deporte sino que, esta nueva zona de ocio gaditano, tiene quioscos y bares para tomar un refrigerio en la otra cara de la ciudad. El aumento de la clientela de estos locales es patente desde la unión de ambos paseos. Así nos cuenta Gari, camarero del chiringuito 180 ºC, frente a la piscina de Astilleros: "la gente que no es de aquí antes no sabía ni que esto existía y nuestros clientes eran los habituales, sin embargo, ahora el número de personas que viene ha crecido". Gari compara "un lunes de ahora con un viernes de antes", dejando ver -entre líneas- lo mucho que ha crecido el consumo gracias a la nueva construcción.

Al margen del gasto, la apertura del nuevo paseo le ha dado vida a una zona de la ciudad que estaba bastante apagada. Ya el público que pasea por allí no son vecinos de la zona o gente que llega por casualidad sino que muchos de los que andan por el nuevo paseo van expresamente allí a ver la construcción.

La rotonda de acceso cuenta con carril bici para todo aquel que quiera pasar de un paseo a otro sobre ruedas. Además toda la zona está adornada con palmeras y zonas ajardinadas.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, clasificó el espacio, el día de la inauguración, como "un lugar maravilloso desde el que disfrutar la ciudad", opinión con la que coinciden muchos de los viandantes que consideran el nuevo paseo como uno de los mejores sitios de Cádiz.

Las obras complementarias al puente, entre las que se encuentran la adecuación de la glorieta de Cádiz -incluyendo la reposición del paseo marítimo-, la creación de un sistema de gestión integral de la explotación del puente, trabajos de implantación de un sistema de inspección y monitorización, la optimización de la iluminación ornamental o la actualización del nivel de contención de los pretiles, han costado 36,5 millones de euros según el ministro de Fomento.

Obras que ponen la guinda final al tan esperado puente y que como se puede comprobar están teniendo muy buenos resultados.