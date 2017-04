La normalidad de una vida con autismo

Jonatan tiene 27 años. No habla pero se comunica perfectamente con signos. Nació sin ningún problema aparente y su evolución fue como la de cualquier otro niño hasta los tres años, que, de pronto, dejó de hablar. "Al principio, los médicos nos dijeron que era mutismo y sobre los seis años ya lo diagnosticaron de autismo en Granada, porque vivíamos allí", relata Marta Martín Pulido, la madre de Jonatan, quien explica que cuando su hijo era pequeño, el prototipo de niño autista no era el mismo que ahora, ya que no se conocía mucho sobre este trastorno del desarrollo.

Al comprobar que Jonatan no podía estar en una escuela normal, sus padres empezaron a buscar centros y clases específicas para él. "En Andalucía, encontramos asociaciones de autismo en todas las provincias, pero el único sitio donde había un colegio con aula específica para autismo -el Gadir- y una Unidad de Día era Cádiz. Y desde entonces, vivimos aquí y los demás niños nacieron aquí", comenta Marta.

A Marta le preocupa el día de mañana y ve necesarias residencias de mayores específicas

Esta madre reconoce que al principio, "cuando te dan el diagnóstico, te vienes abajo. La idea que había antes sobre el autismo era diferente a la que hay ahora. Pero con el apoyo de la asociación, de otros padres con niños más mayores y de profesionales, asumes la situación y lo único que quieres es ayudar a tu hijo a salir adelante y que tenga la vida lo más normal y feliz posible".

Jonatan tiene un hermano de diez años y una hermana de seis. "Desde el principio, los dos conocen lo que tiene su hermano y lo aceptan muy bien", afirma la madre, asegurando que toda la familia hace vida "totalmente normal". "Nosotros no dejamos de hacer cosas con nuestros hijos pequeños por el hermano". Señala que la única diferencia en su día a día con Jonatan es que "siendo un hombre ya, depende de nosotros. Pero eso no nos coarta a la hora de tener una vida normal". Y tanto ella como el resto de su familia han normalizado tanto la situación, que su hijo mayor se siente "totalmente integrado. Él es feliz y no es consciente de su problema".

Manifiesta que hasta ahora, nunca se ha encontrado con el rechazo de nadie hacia su hijo. "Las dificultades que te encuentras no son por la gente, sino más bien a la hora de la escolarización o en el momento de ir al instituto", sostiene esta mujer. Cuenta que cuando Jonatan acabó el colegio y le llegó la edad de cursar la ESO, "desde la asociación luchamos mucho para que abrieran un aula específica en un instituto. Y él junto con cuatro compañeros iniciaron un aula específica de autismo en el Instituto Alberti. Costó trabajo pero se consiguió".

Actualmente, Jonatan acude de lunes a viernes a la Unidad de Día de la Asociación Autismo Cádiz. "Lo recogen por la mañana a las nueve y lo traen sobre las 5:45 horas. Allí hace talleres, deporte, lo sacan a pasear... para nosotros es una tranquilidad porque sabes que allí está bien, está contento, y la gente que trabaja allí son profesionales que tratan a los chicos como si fueran sus hijos", expresa Marta, quien reconoce que si no estuviera en la Asociación Autismo Cádiz "sería un problema", porque su hijo es totalmente dependiente y no puede estar solo en casa, entonces, tendrían que buscar a una persona que estuviera con él o uno de sus padres tendría que dejar de trabajar. "Tiene autonomía pero hay que ayudarle", apunta.

Esta mujer sostiene que a medida que los niños que sufren trastorno del espectro autista (TEA) van cumpliendo años, surgen más problemas, ya que de pequeños están escolarizados "pero cuando salen del instituto o del colegio, no sabes donde llevarlos". Afirma que la Asociación Autismo Cádiz intenta dar cabida a todas las personas con este trastorno, "pero cada vez hay más y no puede abarcar todo, y más cuando no hay conciertos ni ayudas a la dependencia. Porque los recortes están afectando mucho en este aspecto".

Así, ve necesario que haya más apoyo de las administraciones a la atención de las personas con autismo, desde que son pequeñas hasta el final de sus días, "porque siempre van a depender de alguien y si no hay ayudas, todo es a base de dinero; y hay gente que no puede pagar el apoyo y las actividades que necesitan sus hijos. Es una pena que por cuestiones económicas una persona no pueda tener una vida digna, porque no es lo mismo que estos chicos estén en casa todo el día a que vayan a un centro donde los están estimulando continuamente y dándoles lo que ellos necesitan". Y lo que necesitan, principalmente, es una rutina. "La falta de esa rutina puede llevar consigo otros problemas", indica.

Marta asegura que a día de hoy, ni Jonatan ni el resto de su familia encuentran problemas en su día a día, porque pueden llevar una vida normal y su hijo está integrado. Pero no siempre ha sido así: "Que él esté integrado y normalizado ha sido un trabajo duro de muchos años, de ir acostumbrándolo. Porque al principio, no quería ir a ningún sitio y se enfadaba. Ha sido un duro proceso, una lucha diaria hasta llegar aquí. Pero tal y como estamos, no nos podemos quejar".

La única preocupación que tiene actualmente la madre de Jonatan es "el día de mañana. ¿Qué pasará cuando yo falte? No quiero que sea una carga para los hermanos. Tienen que estar pendientes de él, pero no quiero que dependa de ellos". Por eso, considera necesario que existan residencias de mayores específicas para personas con autismo, "un lugar donde ellos estén a gusto y, en el caso de mi hijo, no sea una carga diaria para sus hermanos. Hay que intentar que cuando sea mayor esté en su residencia, e irme con esa tranquilidad".