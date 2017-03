La norma diocesana será reformada

Es una petición que a voces vienen haciendo no pocos cofrades desde hace no pocos años. Un asunto que en diversas ocasiones se ha elevado al pleno de hermanos mayores, que en algún caso incluso ha motivado un tímido intento o propuesta, y que ha llevado hasta la creación de alguna comisión (que a posteriori no sirvió para nada). Pero después de una trayectoria tan fallida, el Secretariado de Hermandades ha anunciado al fin que la normativa diocesana de hermandades va a ser reformada y actualizada.

Este proceso lleva meses madurándose en el Secretariado y será este año cuando se ponga en marcha la maquinaria que llevará a esa modificación. El primer paso lo dio hace unos días la permanente del Secretariado, trasladando a los presidentes de los consejos de hermandades de todas las localidades de la diócesis que se van a revisar las actuales normas. Estos consejos, a su vez, transmitirán ahora esta comunicación a las hermandades de toda la diócesis.

La intención con este proceso es que la reforma que se plantee nazca del seno de cada cofradía, para que de alguna forma todos los cofrades sean partícipes de este proceso. Para ello, cada consejo establecerá un plazo para que las hermandades eleven sus propuestas de modificación, eliminación o adición de artículos de la actual norma diocesana. En el caso de Cádiz capital, está previsto que en el pleno de hermanos mayores convocado para este próximo lunes se aborde esta cuestión.

Finalizado ese plazo, el Consejo estudiará las propuestas que hayan lanzado las hermandades y las elevará, a su vez, al Secretariado. Reunido todo el trabajo, se llevará a cabo la reforma, que dará lugar a unas nuevas normas (o unas normas actualizadas a los tiempos actuales).

Conviene recordar que este proceso de revisión acumula casi una década de retraso. Fue en el año 2003 cuando la actual normativa fue aprobada por el entonces obispo, Antonio Ceballos, entrando en vigor el Miércoles de Ceniza de aquel año. Entonces se anunciaba un primer período de cinco años tras el que se haría una revisión del desarrollo de la normativa para poder variar lo que no hubiera funcionado. No obstante, ese tiempo se ha ido prolongando hasta llegar a este año 2017. Por el camino, además, se han ido añadiendo decretos 'paralelos', como el que limita el período de un hermano mayor a ocho años en el cargo.