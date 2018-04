Ni nombres ni informes en las negociaciones del hotel del Estadio

¿ha quedado el proceso de venta de la tribuna del estadio Carranza en estado de letargo? Nada ha vuelto a saberse respecto a la posibilidad de habilitar allí un hotel por parte de un privado desde que el pasado verano quedara por última vez desierta la oferta lanzada en reiteradas ocasiones por el Ayuntamiento. Una ausencia de noticias que está siendo la tónica habitual en torno a este proyecto de la ciudad.

Esa es también la sensación que reina en el seno del grupo municipal del PP, que recientemente ha recibido respuesta del alcalde a unas preguntas que elevó hace más de un año (en febrero de 2017). En esa comunicación, el concejal José Blas Fernández pedía "nombres de las empresas que han negociado con el equipo de gobierno y ofertas producidas aun cuando sean fallidas", incluyendo la fecha de esas ofertas. "Existe confidencialidad entre ambas partes", le responde José María González con fecha de 3 de abril (el lunes). También solicitaba el concejal popular en febrero del pasado año los informes que hubieran realizado los técnicos municipales durante la negociación con esas empresas interesadas "y los reparos que se hicieron para el supuesto de haber existido" esos informes. "No existieron tales informes", se limita a responder el alcalde.

"¿Qué confidencialidad, si metieron la tribuna del Carranza hasta en los presupuestos?", se preguntaba ayer José Blas Fernández, que lamentaba las respuestas recibidas: "no hay papeles ni hay nadie porque es confidencial. Esto no tiene pies ni cabeza; o no ha habido nada, o es temerario todo lo que están haciendo o como lo han hecho en torno a este asunto. Es vergonzante", expresaba.

En febrero de 2017 también preguntaba Fernández por los miembros del equipo de gobierno y los técnicos que participaron en las negociaciones y las fechas en que se celebraron, trasladando el alcalde que esas negociaciones se han producido "durante todo el tiempo que estuvo vigente la adjudicación directa", participando siempre "personal y técnicos de Urbanismo y Secretaría, o ambos".

Estas tres respuestas son las últimas novedades que se conocen del proyecto de implantación de un hotel en la tribuna del Estadio Ramón de Carranza, a la espera de que el Ayuntamiento saque a licitación pública el nuevo pliego para la enajenación de ese edificio -que según afirmaban ayer fuentes municipales está en fase de ultimar detalles de la documentación para sacarlo a la mayor brevedad posible-. Conviene recordar que fue el pasado verano (el 20 de julio, en concreto) cuando finalizó el último plazo para recibir ofertas por esa parcela de extramuros, sin que se formalizara ninguna.

Ya entonces, el equipo de gobierno trasladaba la intención de elaborar un nuevo pliego para volver a intentar vender la tribuna del Estadio. En principio, esa oferta pública debía mantener los 9,8 millones de euros que se había fijado desde un principio y que no puede rebajarse; una partida que ha venido dando vueltas en los últimos tiempos ya que se consignó en el presupuesto de 2016 como ingreso y que finalmente ha sido objeto incluso de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara nulo ese presupuesto (que seguía hasta ahora en vigor ya que los de 2017 fueron prorrogados y los de 2018 a estas alturas no han sido aún aprobados).