El nombre del teatro muerto

"Al Teatro Pemán el PP lo dejó morir, nosotros vamos a darle vida. El Teatro Pemán murió; del que va a nacer ya veremos el nombre en el bautizo". Así respondía a este periódico el alcalde de Cádiz, José María González, de Podemos, intentando acabar o al menos adormecer la recién nacida polémica (una más) sobre el nombre del recinto gaditano y su posible sustitución por otra denominación, en virtud de la aplicación de la memoria histórica. Y no quiso extenderse más González en este asunto, en el que muchos creyeron ver una divergencia con Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía y su pareja además.

Teresa Rodríguez, opinó ayer, tras reconocer que no lo había consultado con el alcalde gaditano, que al Teatro José María Pemán de la capital gaditana, cerrado desde hace una década y objeto de una remodelación interminable y paralizada, habría que cambiarle el nombre cuando se reabra, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, ya que Pemán tuvo un importante protagonismo en la "represión de docentes republicanos".

La líder de Podemos propugna el cambio "sin haberlo consensuado con el señor alcalde"

En cualquier caso, según aclaró Rodríguez en la capital cordobesa, y en esto venía a coincidir con el alcalde, "ahora mismo no hay Teatro Pemán", de modo que, "cuando se reabra el teatro", se abrirá también "el debate sobre el nombre del teatro y entonces habrá ocasión de pronunciarse", aunque, desde su punto de vista, "no debería llamarse Teatro Pemán", una opinión ésta, según ha reconocido, que defiende "sin haberlo consensuado ni siquiera con el señor alcalde" de Cádiz.

Rodríguez también matizó a este Diario que esas palabras eran la respuesta a una pregunta que se le realizó en un coloquio organizado por el Diario Córdoba sobre la retirada del nombre de Pemán en una calle de la capital califal, y noa ninguna propuesta ni iniciativa suya, ni por supuesto al deseo de iniciar ahora ningún nuevo debate ni polémica. En este sentido, la líder de Podemos en Andalucía dijo en ese coloquio que en España no habrá "una democracia sana si no somos capaces de resolver" todo lo referido a la reparación a las víctimas del franquismo, pues se recuerda "el bombardeo de Guernika, donde hubo algunos cientos de muertos, pero nadie recuerda 'La Desbandá', cuando hubo miles de personas asesinadas, entre ellos niños, mujeres y ancianos, en su camino de huida de Málaga hacia Almería, después del golpe militar" que desembocó en la Guerra Civil.

Teresa Rodríguez ha destacado que, "durante décadas han intentado que olvidemos eso", pero "una democracia sana tiene que aspirar a no olvidar las injusticias, para no repetirlas", de modo que "sobre la figura de Pemán podemos tener visiones muy diversas, pero es verdad que hay un papel fundamental de Pemán en la represión de los docentes durante el franquismo".

"Señaló con el dedo a aquellos docentes que habían sido republicanos", y eso "es una realidad, más allá de que haya sido el autor de grandes obras de teatro". En consecuencia, según ha subrayado, "una democracia sana tiene que rendir cuentas con su propio pasado".

El Teatro José María Pemán cerró sus puertas en el Parque Genovés de Cádiz en marzo de 2008, es decir hace ahora 10 años. Se llegó a ejecutar la primera fase de su remodelación, que se paralizó en 2012. Desde entonces, nada.