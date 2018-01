Una noche menos de cuchillos largos

En la ciudad de Cádiz... La célebre frase, temida por cardiólogos y capaz de elevar la tensión arterial de centenares de carnavaleros y sus allegados, se oirá una vez menos en el Concurso Oficial de Agrupaciones que arranca este martes. La explicación es bien sencilla: por primera vez en muchos años, al concluir la última función de la fase preliminar del COAC los miembros del jurado, presidido en esta ocasión por Jesús Monje, no harán acto de presencia en el escenario del Gran Teatro Falla para que el secretario dé lectura de los que pasan a la siguiente fase, sino que se encerrarán en una sala a deliberar, posiblemente durante horas, el nombre de las elegidas. Esto hará que hasta la mañana siguiente, una vez tomada y repensada su decisión, no se comunicará a los medios de prensa ese primer fallo.

La medida es tan novedosa como lógica. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión durante la primera fase del COAC no habrá puntuaciones, y que el jurado se limitará a valorar finalmente a los grupos con un Apto o No apto, según sus gustos. Incluso con esta palabra hay ya algunas controversias. De hecho, todo hace indicar que el jurado utilizará la denominación: clasificado o no clasificado, puesto que eso de No apto no hace demasiada gracia a sus miembros. El hecho de que las bases del Concurso 2018 así lo recoja, bases que los participantes aceptan cuando se inscriben en el mismo, hace imposible cambiarlo, si bien desde el Patronato ya se apunta la posibilidad de que en 2019 se modifique esa denominación con la que se valorará el estreno de una agrupación en el Falla.

Al no haber puntos en preselección, el jurado tendrá que deliberar durante varias horas

Tradicionalmente, al ir puntuando sesión tras sesión, puntuación que era entregada al secretario para que confeccionara una clasificación, al finalizar la última preselección sólo había que sumar los puntos de las últimas y negociar sobre alguna disparidad, casi siempre teniendo en cuenta los puntos que sumaba algunos de los últimos actuantes. Esta vez, sin embargo, al no tener esa referencia de los puntos (aunque lo normal será que los jurados realicen sus anotaciones personales), sus miembros tendrán que reunirse por modalidad para decidir sobre esos grupos dudosos. Evidentemente la mayoría de los favoritos pasarán esta fase sin problemas, pero para muchos grupos nuevos este primer corte es vital, así que habrá que hilar muy fino.

Esta situación no volverá a repetirse en el pase de cuartos a semifinales, ya que a partir de la segunda fase del certamen el jurado oficial ya sí que empieza a puntuar y cuando concluya la sexta función de cuartos comparecerá ante la prensa para que el secretario diga los elegidos para pasar a semifinales.

Tanto la concejala de Fiestas, María Romay, como el propio jurado y la Junta del COAC consideran que para que la deliberación pueda hacerse con calma es necesario que el jurado no tenga la presión de tener a componentes de agrupaciones y medios de comunicación pendientes de su decisión. Así que habrá que esperar hasta la mañana siguiente para saber el resultado.