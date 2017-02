Todo lo necesario para llevar mejor la enfermedad

Vivir en Rosa, la única tienda especializada en estética oncológica de la provincia de Cádiz, se ha mudado a la calle Fernández Ballesteros y ha ampliado sus servicios. Rosa Prieto, su propietaria, destaca entre las novedades el corte y rapado de pelo, que se realiza en un apartado del local. "Cuando una mujer viene aquí, se van con la peluca o el pañuelo puesto y con sus labios pintados, para que se vea con buena cara", expresa Rosa mientras muestra la zona donde se realiza este servicio.

En la tienda, ubicada muy cerca del Hospital Puerta del Mar, puede encontrarse todo lo que necesita una mujer que pasa por un proceso de cáncer para llevar mejor la enfermedad. Tanto productos de higiene y cuidado personal como maquillaje natural sin parabenos, alcohol ni perfume. Esto es algo esencial, ya que la piel tras los tratamientos de quimioterapia está más sensible y necesita productos no agresivos. Además, Rosa Prieto ofrece pautas de maquillaje a sus clientas. El comercio también dispone de tintes para las personas que no se les cae el pelo durante la quimioterapia, a las que les recomiendan no teñirse para no añadir más agentes agresivos a este proceso que ya de por sí lo es. Los que hay en Vivir en Rosa "son naturales. Están hechos a base de plantas y cubren bien las canas", comenta su propietaria.

Rosa Prieto está preparando un desfile de moda de baño y ropa interior para la primavera

Entre las novedades, asimismo cuenta con braguitas para mujeres con colostomía -abertura en el abdomen para expulsar las heces-, que poseen un bolsillo para introducir la bolsa, además de fajas especiales para cirugías abdominales o cardíacas, tanto para hombres como para mujeres. Y ropa de baño. Rosa Prieto adelanta que está organizando para la primavera un desfile de moda de baño y ropa interior. "Los bañadores son de una chica sevillana que ha creado una colección adaptada a mujeres con mastectomía -extirpación del pecho- y también para las colostomizadas", explica mientras muestra el catálogo, lleno de diseños coloridos y juveniles.

Otras cosas que pueden encontrarse en Vivir en Rosa son pelucas, pañuelos, gorros, prótesis de agua para la piscina o la playa y prótesis de descanso. La propietaria cuenta que ha aprendido a arreglar pelucas, para adaptarlas al tamaño de la cabeza de cada mujer o de las niñas.

El objetivo de Rosa Prieto es "que las personas que sufren esta enfermedad tengan un punto cercano donde encontrar todo lo que necesiten sin tener que desplazarse, para facilitarles la vida".

La tienda sigue colaborando con la asociación Mechones Solidarios, recogiendo cabello para hacer pelucas naturales para personas con pocos recursos. También es un punto de recogida de artículos que cualquier persona quiera donar a mujeres que están pasando por un cáncer y no tienen recursos para adquirirlos. En este sentido, le llegan pelucas, pañuelos y hasta prótesis de mama.

Vivir en Rosa cuenta con servicio a domicilio o al hospital. "Llevamos pelucas o pañuelos a cualquier punto de la Bahía", puntualiza Rosa Prieto, quien quiere resaltar que en su tienda se fomenta la donación de médula ósea. Colabora con la Asociación de Apoyo a Familiares y Enfermos de Leucemia (ApoLeu), la Asociación de Ostomizados (ADO), con Agamama y la Asociación Española contra el Cáncer (aecc). Ella ofrece información sobre estas entidades y deriva a algunos de sus clientes.