La naviera Cosco se interesa por la nueva terminal de contenedores

El director general de Cosco Shipping Lines (Spain) S.A., Cunxun Huang, visitó este martes la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz acompañado por el consejero económico y comercial de la Embajada de China, Wang Yingqi; el jefe de la sección política, Ji Denghua, y el segundo secretario, Yu Xinyu.

El máximo responsable de la naviera china en España mostró interés por la infraestructura durante el recorrido, en el que pudo comprobar el salto cualitativo en las condiciones técnicas y operativas de la actual terminal del muelle Reina Sofía a la nueva, con 16 metros de calado, 22 hectáreas de superficie y 590 metros lineales de línea de atraque en la primera fase, así como futura conexión ferroviaria.

El director general de Cosco España se comprometió a trasladar un informe a la central de la naviera en Shanghai.

Se da la circunstancia de que 24 horas después de su visita a Cádiz, una delegación de la Autoridad Portuaria de Huelva recibía los primeros frutos de su estancia a la reciente feria Transport Logistic de Shanghái. Este miércoels y fruto de los contactos que se llevaron a cabo en el país asiático, el director general de Cosco Shipping Spain se interesaron en conocer de primera mano la oferta de servicios e infraestructuras del puerto de Huelva. Según reconoció el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos, los representantes chinos "estudian la posibilidad de invertir y hacer negocios". No obstante, quisieron matizar que no se trata de una operación a corto plazo, por lo que no es previsible que se vea, al menos de inmediato, alguno del millar de barcos que conforman su flota en todo el mundo.

Cabe recordar que los 34 terminales en los que Cosco Shipping Ports tiene participación movilizaron 30.733.300 TEUs, cifra que supone un crecimiento del 14,3% respecto al mismo período del año 2017. Por regiones, las siete terminales de los puertos de Dalian, Tianjin, Yingkou, Jinzhou y Qinhuangdao manipularon 5.953.200 contenedores, un 22,2% más que de enero a abril de 2017.