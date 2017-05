¿Habrá mulos en la Magna?

Una de las estampas más curiosas que se anunciaban para la procesión magna mariana del próximo 24 de junio iba a ser la carreta del Simpecado del Rocío tirada por una pareja de mulos. En una procesión al uso, la corporación rociera había planteado presentarse en la plaza de San Antonio -punto de partida de la carrera oficial de esta procesión- de la forma y manera en que realizan la romería. Pero esta estampa está a día de hoy en el aire, ya que la presencia de los mulos choca de lleno con la nueva ordenanza municipal de protección, tenencia y defensa de los animales domésticos y de compañía.

Esta ordenanza, en vigor desde el pasado 27 de abril, establece en el artículo 5 en su punto 16 que queda prohibido "emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales". Y añade esta misma norma que el Ayuntamiento "en su programación no incluirá cabalgatas, espectáculos públicos o circos con animales en la ciudad. Ni colaborará o subvencionará la celebración de este tipo de espectáculos".

Este artículo plantea un problema para la procesión magna. Y es que si se 'salva' la primera parte del enunciado -es decir, si se entiende que los mulos que empujan la carreta del Rocío no sufren ni padecen dolor ni son objeto de tratamientos antinaturales-, se plantea un interrogante respecto a la afirmación de que el Ayuntamiento no colaborará con la celebración de espectáculos que utilicen animales. Y esto es, en principio, lo que puede entenderse que el Ayuntamiento va a hacer con la procesión mariana del 24 de junio: colaborar. Por tanto, si colabora el Ayuntamiento no puede haber animales en el cortejo.

Más controversia genera aún otro de los artículos de la nueva ordenanza que han salido a colación del deseo de los rocieros gaditanos de participar en la magna con su carreta tirada por mulos. Se trata del artículo 51, que en su apartado 'e' califica como muy grave "el uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador".

La interpretación de esta ordenanza y su contenido se antoja ahora fundamental para que el Ayuntamiento tome una resolución que puede afectar de lleno a la organización de la magna. ¿Sufren los mulos por el hecho de ir tirando de la carreta del Rocío, teniendo en cuenta que precisamente son animales de carga? ¿Puede interpretarse que la presencia de estos mulos delante de la carreta puede herir la sensibilidad del espectador, como establece el artículo 51? ¿Hay que entender que el Ayuntamiento colabora con la procesión del día 24, o simplemente va a autorizar que se celebre, que son dos cosas bien distintas?

Curiosamente, la presencia de los mulos sí queda garantizada para la salida de la hermandad del Rocío hacia Almonte la próxima semana, ciñéndose la duda sobre este asunto en la magna por esa posible implicación directa del Ayuntamiento en su organización.

Este interrogante que ya se ha puesto sobre la mesa está siendo ahora objeto de estudio por los técnicos municipales. Hasta el punto de que será el informe del secretario municipal el que resuelva finalmente qué postura adopta el Consistorio a este respecto. Mulos sí o mulos no el día 24. Rocío sí o Rocío no en la procesión mariana. Doce imágenes de la Virgen o tan solo once en esta magna que quiere festejar los 150 años del nombramiento de la Virgen del Rosario como Patrona de una ciudad que desde septiembre de 2015 es amiga de los animales.