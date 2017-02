Sin mosaicos religiosos

En base a este argumento generalizado, donde la colocación o no de una placa depende de la "oportunidad y trascendencia" del motivo de su colocación -lo cual queda, en última instancia, bajo el criterio subjetivo de la Junta de Gobierno Local- ambos grupos de ciudadanos han anunciado que van a presentar recurso contra esta decisión, con el objetivo de volver a insistir en la petición. Entre los argumentos que quieren trasladar ahora al Ayuntamiento, el grupo de cofrades del Mentidero hace mención del hecho de que "en el barrio no hay ningún azulejo de la Virgen", señalando además que el deseo es colocarlo el próximo mes de julio, con motivo de los diez años que se cumplen de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. "Ahora queremos recurrir y volver a presentarlo, pero de momento estamos sin poder ponerlo ni hacer nada", lamenta por su parte uno de los cofrades de la Pastora.

Ese artículo 10 establece "el principio general de autorización restrictiva, especialmente en el casco histórico". Es decir, que por norma se rechazan este tipo de peticiones para preservar el patrimonio y no 'contaminarlo' visualmente con tantas placas. Mediante ese principio -sigue explicando el artículo 10- "sólo se autorizarán, previo expediente individual y dictamen de la Comisión Municipal de Patrimonio, aquellas propuestas donde, previamente se haya resuelto sobre la oportunidad y trascendencia del acontecimiento que se pretende conmemorar por el Ayuntamiento Pleno o por la Junta de Gobierno Local".

Sin estar la casa catalogada, ni encontrarse cerca de un edificio declarado Bien de Interés Cultural ni nada por el estilo, estos ciudadanos solicitaron licencia de obra para colocar el azulejo; en ese punto es cuando el Ayuntamiento requirió más documentación, como fotografías del azulejo y de la fachada donde se quiere instalar (en una finca cuya propiedad, como el colectivo de la Pastora, se manifestaba a favor del proyecto), para posteriormente trasladar también su negativa. "Desfavorable", se le trasladaba a los solicitantes, haciendo referencia al punto décimo de la ordenanza de publicidad. "Me han dicho que ya hay muchos azulejos", lamentaba uno de los vecinos del Mentidero.

El primer caso responde a un grupo de cofrades de La Pastora de Sagasta -histórica corporación de la ciudad cuya actividad se está recuperando en los últimos años-, que idearon un proyecto para instalar un mosaico de la Virgen en la calle Pastora. Para ello, según cuenta un portavoz, "se envió toda la documentación que el Ayuntamiento pedía". Fotografías de la finca donde querían colocar este azulejo (una finca particular "con el propietario a favor", explican estos cofrades), un boceto del azulejo que ya habían diseñado "y el resto de requisitos" que nos pidieron. Pero para sorpresa del colectivo, la propuesta "vino denegada, sin dar más explicaciones".

En el listado de placas conmemorativas, de rótulos, de recuerdos, homenajes y reconocimientos en las fachadas de la ciudad no tienen cabida, por ahora, las imágenes religiosas. Eso, al menos, denuncian dos grupos de gaditanos que han visto en las últimas semanas truncada su intención de colocar unos azulejos con las imágenes titulares de sus cofradías en sendas fachadas del casco histórico. En ambos casos, el Ayuntamiento les ha remitido un escrito en el que les traslada que la Comisión Municipal de Patrimonio ha denegado la petición.

Vera-Cruz se quedó también sin su azulejo

Recientemente, otro intento de instalación de mosaico que no llegó a buen puerto lo protagoniza la cofradía de Vera-Cruz. Con motivo de su 450 aniversario fundacional, la corporación pretendía colocar un azulejo del Crucificado en la fachada de la iglesia de San Francisco (en la cara que mira a la plaza del Cristo de la Vera-Cruz, casi en la esquina de la plaza de San Francisco), proyecto que finalmente no pudo llevarse a cabo, en este caso no por la decisión del Ayuntamiento sino por la Junta de Andalucía, que desestimó la propuesta al considerar que San Francisco está en un entorno BIC (el del Museo Provincial) al que afectaba visualmente.