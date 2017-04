Como si fuera la misma Madrugada del viernes

"Perdónalos Señor, porque ellos no saben lo que hacen". Un niño de apenas unos diez años habla en voz alta mientras que pasa a su lado solemne el Santísimo Cristo del Perdón portado en vía crucis. Es la única salida de tono en todo el camino. Muchísima gente en la plaza de Fray Félix y, por supuesto, por todo el barrio del Pópulo para seguir un vía crucis especial que trata de dar consuelo a su ausencia en la Madrugada del Viernes Santo.Cuando la Cruz asomó por la puerta a hombros de los cargadores de Adolfo Morera hubo un pequeño aplauso hacia la imagen, pero sobre todo hubo respeto y silencio.Delante una nutrida fila de hermanos que acompañaron al Cristo en cada una de las estaciones de penitencia que realizaron en la noche de ayer, duras al fin y al cabo porque saben que dentro de siete días la situación va a ser muy distinta. Además de los hermanos, representaciones de las cofradías que están radicadas en Santa Cruz. Detrás del Cristo, el director espiritual de la hermandad y párroco de Santa Cruz, Rafael Fernández Aguilar.Poco después de una estación emocionante en el que se recordó a todos los hermanos que habían fallecido de la cofradía en los últimos tiempos, el Cristo pasó junto a un cartel que reivindicaba la salida a las tres de la madrugada y que ha originado todo el conflicto. Concretamente se encontraba en la puerta de la sede de la asociación de cargadores de Sebastián Pérez.Había gente emocionada, otra mucha curiosa y que no quería perder la oportunidad de ver a este imponente Cristo en la calle. Pero lo que no hubo en ningún momento fueron salidas de tono de gente que pudiera haber reivindicado la salida del Perdón a las tres de la madrugada.Una de las imágenes curiosas se dio en la noche de ayer cuando la comitiva pasó justo delante de la sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías en la calle Cobos, precisamente la institución que decretó el adelantamiento de su hora de salida y que, finalmente, ha acabado con la decisión de la junta de gobierno de la hermandad de no realizar su estación de penitencia en la madrugada del Viernes Santo.El Santísimo Cristo del Perdón estuvo todo el día expuesto en solemne besapie en Santa Cruz hasta que a las ocho se celebró una eucaristía y acto seguido se dio comienzo al vía crucis. Este coincidió en el tiempo con el que tuvo lugar desde SanAntonio con la imagen de NuestroPadre Jesús Atado a la Columna por las calles de la feligresía.