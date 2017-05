Los mejores activistas contra el acoso escolar están en Cádiz

Un mes y medio de trabajo para un minuto. Una cámara réflex. 17 alumnos. Un buen mensaje. Se agita la coctelera y se sirve como remedio contra el bullying. Y, de camino, se consigue un premio a nivel nacional. Los escolares de la asignatura TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) de 1º de Bachillerato del IES La Caleta están en una nube. Los medios de comunicación se han hecho eco de su triunfo. "Estamos desbordados", dicen después de salir en la tele un par de veces. Han ganado, en su categoría, la de Bachillerato, la edición número 33 del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación, donde se ha invitado a los docentes y alumnos de toda España a reflexionar sobre la lacra que se extiende por las aulas, bajo el lema Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso.

Tenían que montar un vídeo de no más de un minuto. Tras una lluvia de ideas, dieron con la tecla. La pantalla se divide en dos. A cada lado, un alumno. Una sola pregunta: "¿Qué te gustaría que te pasara mañana?". El contraste de las respuestas conduce a la reflexión. Porque si una chica desea que le toque la lotería, el chico de al lado ruega porque dejen de quitarle el bocadillo en el recreo. Y si marcharse de vacaciones a Grecia es la petición de otra chica, un joven se conformaría con que no le llamaran "maricón". Hay más contrapuntos, pero no los vamos a desvelar para que los lectores vean íntegro el vídeo en la web del concurso: www.concursoescolaronce.es.

Estamos en la biblioteca del IES La Caleta. Mar Patrón, una de las alumnas, dice que el vídeo "es sencillo y dura solo un minuto, pero llega al corazón". Es un escueto aunque acertado resumen. Otra compañera apunta que el trabajo "refleja todos los casos de bullying como el racismo, la homofobia o la violencia física". Celia Izquierdo, la profesora que ha supervisado el proceso, señala que la clase "ha trabajado muy bien, de manera muy profesional. Todo está votado y consensuado. Todo lo han pensado ellos. Me admira la forma de trabajar democráticamente". Los chicos hacen hablar a Meiko Takahashi, una compañera japonesa que necesita soltarse con el idioma y que asegura estar "encantada" en Cádiz desde que llegó en octubre. En el vídeo ha hecho el papel de china. En el acoso, en la violencia verbal, todos los orientales son chinos.

Hace escasos días que en Sevilla entregaron los premios escolares de la ONCE a nivel andaluz, aunque invitaron a la ceremonia a la clase ganadora en España, la del IES La Caleta gaditano, que recibirá el galardón en Madrid. A la capital viajarán los 17 alumnos para participar del 16 al 19 de junio, de manera gratuita, en un campus con actividades, experiencias innovadoras, visitas culturales y talleres. Además, la ONCE les ha premiado con una actividad para toda la clase valorada en 400 euros. Sobre la Organización Nacional de Ciegos, Celia Izquierdo no tiene más que palabras de agradecimiento. "Son muy profesionales y bien organizados. Nos han tratado de maravilla", destaca.

El instituto que se localiza arriba de la calle Sagasta, junto al Campo del Sur, en el antiguo colegio Bartolomé Esteban Murillo, más conocido como Capuchinos, ha presentado al concurso otros tres trabajos. Los alumnos ganadores ya participaron el año pasado con un cartel. Entonces, el tema central giraba en torno al lema Descubrir tu talento lo cambia todo. Les costó cogerle el punto al tema, pero se conoce que tenían el talento escondido.