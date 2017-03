La mejor arma contra el acoso: la prevención

Tres de cada 10 alumnos de Primaria en Andalucía sufre acoso escolar. Esta conclusión se extrae de un informe realizado por la profesora de Psicología de la Universidad de Córdoba, Eva Romera, para el Centro de Estudios Andaluces. Una cifra que permanece casi inalterable desde que comienza el curso hasta que finaliza.

Esta situación disminuye en el instituto, aunque el paso a Secundaria entraña otro problema: se incrementa el número de agresores. En el estudio han participado 3.000 alumnos del último ciclo de Primaria y de los cuatro cursos de la ESO de 35 centros andaluces.

Este es solo uno de los muchos análisis que se han realizado acerca de esta lacra, que en los últimos años se ha extendido o, al menos, se ha hecho más visible y se ha convertido en un problema para docentes, familias y, por supuesto, los propios niños, alterando la convivencia diaria.

Para los profesionales que trabajan con menores la receta es básica, pero a la vez compleja: prevención, prevención y prevención. Una labor que deben desempeñar conjuntamente todos los implicados y que, a la larga, resulta el arma más efectiva en una guerra en la que todos salen perdiendo.

Fernando López / Psicólogo: "Es responsabilidad de los padres crear un cauce de comunicación con su hijo"

Fernando López es un psicólogo gaditano, con un Postgrado en Psicopatología Clínica, que ha tratado a muchos adolescentes conflictivos. Dada su experiencia, ubica el pico de casos de acoso escolar en la preadolescencia, entre los 11 y 13 años, y apunta que los rasgos del agresor suelen ser "baja empatía, baja tolerancia a la frustración, poca capacidad de asumir su culpa... Pero también existe el rasgo psicopático, el del niño que disfruta haciendo daño". No obstante, aclara que es un campo bastante amplio en el que es complicado definir un perfil, ya que también son chicos "que siguen los patrones del líder del grupo e imitan conductas, pero cuando los confrontas son capaces de darse cuenta de lo que hacen mal y dejan de realizarlas".

Destaca el papel del espectador y la figura del chivato, "que tienen mucho peso", y cree que su importancia es fundamental, ya que "el agresor tiene poder porque existen los espectadores".

En cuanto a los rasgos comunes de las víctimas, son niños introvertidos, con poca vida social, poca autoestima... "A veces uno no sabe si eso es la causa o la consecuencia, porque la actitud de sometimiento agranda los problemas previos del niño".

Fernando señala que estos casos de acoso han existido en los colegios toda la vida, aunque quizá ahora el problema se ha dimensionado y se actúa antes. "La figura del matón ha estado siempre ahí y la permisividad de la violencia como algo masculino era normal".

Juan Soto / Inspector de la Policía Nacional: "Las charlas son muy efectivas, los jóvenes se abren y expresan sus sentimientos"

Para él, el trabajo de las familias es fundamental en la prevención de la violencia: el niño tiene que sentirse querido y protegido en casa. "Muchas veces el problema es de comunicación, la víctima no se lo dice a los padres por miedo o por otras causas, por eso es responsabilidad de los padres crear un cauce de comunicación y remarcarle a su hijo que pase lo que pase, será apoyado y querido".

El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, de la Policía Nacional, es otra de las herramientas que se ponen a disposición de docentes, familias y niños para intentar atajar el problema del acoso. En la provincia de Cádiz, el inspector Juan Soto es el encargado de impartir charlas sobre prevención en los colegios e institutos que lo soliciten, desde Primaria hasta Bachillerato.En estos encuentros los alumnos conocen "qué es el acoso; quiénes son las partes implicadas, con especial relevancia hacia el papel del espectador; qué consecuencias y factores influyen en los tres actores; la responsabilidad penal y civil que conlleva convertirse en acosador...", sostiene el inspector. Así, se les informa sobre la posibilidad de ingresar en un centro de régimen cerrado, "algo que desconocen" y les asusta, o el riesgo de que "sus padres tengan que vender su propia casa para pagar una multa".

Tras la charla y un video ilustrativo, se da paso al momento de ruegos y preguntas en el que, según Juan, "los niños nos plantean sus dudas e incluso sus experiencias. He tenido casos que me han emocionado, como el de una niña de 13 años que me contó cómo tenía que soportar las burlas de sus compañeros cada día u el de otra chica que relató sus cuatro años de sufrimiento en el colegio".

Desde su punto de vista, esta iniciativa "está siendo muy útil para los chicos. Son charlas que tienen efecto, ya que constantemente interrumpen, participan o plantean preguntas. Son capaces de abrirse y expresar sus sentimientos".

El inspector subraya que "hay que tener en cuenta las edades , porque los más pequeños son menos conscientes de lo que hacen; cuanto más mayores, mejor entienden el problema".

Las charlas también se dirigen a profesores y padres, a quienes Juan aconseja "que estén atentos a los cambios que noten en sus hijos".

En 2016 se impartieron 151 charlas sobre acoso a los alumnos y 51 dirigidas a las AMPAs.

Nicolás Montero / Director del IES Fernando Aguilar Quignon: "Es un cáncer que dinamita la convivencia. Hay que conseguir una detección inmediata"

Un instituto de Enseñanza Secundaria es una olla a presión a punto de explotar en la que hay que saber atemperar el carácter de cada alumno para conseguir una convivencia plácida. En el IES Fernando Aguilar Quignon se ha conseguido gracias al trabajo conjunto de todos, profesorado y alumnos, que se implican al máximo en la tarea de evitar conflictos. Así lo explica Nicolás Montero, quien considera que la clave es "la prevención. Dedicamos mucha energía y mucho tiempo a esta labor, pero puedo decir que en 16 años se ha arreglado la convivencia y no se ha detectado ningún problema real".

Para este docente, con 25 años de trayectoria profesional, el acoso escolar "es un cáncer que dinamita el día a día; puede convertirse en una metástasis peligrosa". Por ello, el primer es "llevar a cabo una detección inmediata". Esto se consigue con el trabajo del equipo directivo, que "está muy encima de los niños" y con los propios estudiantes, gracias a una figura muy efectiva: la del alumno mediador. "Existen dos alumnos mediadores por aula que están al tanto de lo que ocurre. Están pendientes de las relaciones que se establecen e intervienen si hace falta". A estos jóvenes "se les forma continuamente, ya que deben tener un protocolo de actuación", señala el director. Estos alumnos mediadores intentan apaciguar el conflicto y, si no lo consiguen, informan a sus superiores. "El trabajo preventivo es muy importante antes de llegar a medidas más dolorosas. Para ello hay que tener la tensión de saber qué es lo importante".

Otra de las actuaciones que se realiza a diario es la ubicación, en distintos puntos del patio, de varios docentes que conocen perfectamente lo qué ocurre durante el recreo, "un tiempo muy delicado". Además, en el IES Fernando Aguilar Quignon se hacen campañas mensuales de sensibilización, por ejemplo, sobre el respeto en las redes sociales o los afectos. También convocan partidos de fútbol mixtos, "en los que si el alumno tiene un parte de mala conducta, no juega".

Las familias son una parte fundamental, ya que son informadas "automáticamente a través de un sms de las conductas de sus hijos. Uno de los grandes errores del sistema es ocultar los problemas y mirar hacia otro lado".

Todas estas medidas han provocado "un clima de familiaridad y cercanía en el que el trabajo de prevención hace que los chicos se sientan cómodos para hablar".

Maribel Galiano / Gabinete Convivencia Delegación Educación: "La mejor vacuna es crear vínculos en la comunidad escolar para fomentar la paz"

Andalucía es pionera en el establecimiento de medidas para promover la convivencia en la escuela, como recoge la orden del 25 de julio de 2002, en la que se anuncia el 'Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No Violencia'. A partir de ahí surgió una legislación que ofrece medidas y herramientas para facilitar un adecuado clima escolar. Una de ellas es el Plan de Convivencia, un documento que se elabora en cada centro y que es obligatorio para todos aquellos sostenidos con fondos públicos. Se establece el modelo de convivencia, los objetivos, las normas y las actuaciones a realizar para la consecución de los fines planteados. Según Maribel Galiano, asesora del Gabinete Provincial de Convivencia e Igualdad de la Delegación de Educación, "es una excelente herramienta para, entre todos, promover una cultura de paz, fomentar coherencia en la tarea común de educar de la familia y la escuela y el desarrollo personal y social del alumnado".

Entre sus cometidos, claro está, se encuentra la lucha contra el acoso, por lo que los colegios e institutos introducen programas de desarrollo emocional, de resolución de conflictos, de ayuda entre iguales, mediación, asambleas de aula, tutorías compartidas… "Son centros donde se está trabajando por una cultura de paz como proyecto de toda la comunidad, donde se abordan los conflictos y se aprende de ellos antes de que se convierta en acoso".

Maribel considera que "si se facilita la creación de vínculos en la comunidad escolar que favorezcan la confiabilidad, el interés, el conocimiento... Como dice Bisquerra, será la mejor vacuna contra la violencia y el acoso. Los modelos donde familias y escuela reman en la misma dirección serán los más adecuados".

Según su experiencia, "hay muchos tipos de acosadores, algunos muy sutiles. A menudo se valen de una pandilla (que suele seguirle por temor), contra personas que están aisladas y en indefensión. Cuentan con el silencio del alumnado espectador, por ello es muy importante trabajar con el grupo para que no guarde silencio ni acompañe con risas, gestos que están favoreciendo el acoso". Aunque son actitudes comunes, la docente quiere dejar claro que "no todas las peleas son signos de acoso escolar. Un insulto, una burla, una pelea aislada no son tolerables, hay que actuar, pero no son acoso".

Pablo Fernández / Vocal de Proyectos Ampa Ceip Carlos III: "Desarrollamos el método Kiva, que iguala el papel de acosador, víctima y espectador"

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Carlos III ha puesto en marcha este curso una novedosa iniciativa contra el acoso escolar basada en "el modelo finlandés Kiva, en el que se ofrece una atención integral al problema, igualando en importancia el papel de acosador, víctima y espectador", explica Pablo Fernández, vocal de proyectos de la AMPA.

A través de diferentes actividades se persigue que "toda la clase conozca qué es el acoso, por qué es negativo, qué significa... De tal forma que los niños sean conscientes de que forman parte del problema". Este método pone el foco de atención en los espectadores para que sean capaces de tomar el lugar de la víctima, defendiéndola y apoyándola, de tal forma que el acosador se sienta solo y aislado y no repita sus pautas violentas.

A lo largo del curso se llevan a cabo actividades de concienciación y sensibilización y dinámicas diversas con los alumnos. La AMPA también participa planteando dudas y proponiendo temas, con la ayuda de los profesores del centro. "Es un proyecto muy somero que se desarrolla durante el horario lectivo, se incluye en la vida curricular", apunta Pablo.

El taller contra el acoso escolar se imparte tanto en Infantil como en Primaria, adaptando los contenidos a cada edad.

El vocal de proyectos de la AMPA afirma que "en general, los niños interiorizan lo que van aprendiendo", por lo que considera que el método Kiva está siendo muy efectivo. No obstante, señala, "en este colegio no se ha detectado ningún caso de acoso", aunque tiene claro que lo mejor que puede hacerse es "notificarlo y no dejarlo de lado".

Para Pablo Fernández el problema del acoso está íntimamente ligado con "la reiteración. Se trata de machacar a la víctima día tras día, por eso es importante ayudar al centro a detectarlo".