Un máster en defensa de las universidades públicas

"Hay muchos alumnos pagando miles de euros por un máster que a esta señora se le está regalando". Lo decía ayer Alfonso Gabarrón, representante de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid. Con la herida abierta por el caso del máster que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, obtuvo en la Rey Juan Carlos, más de 100 portavoces de alumnado de toda España se reúnen este fin de semana en Cádiz. Aquí, la UCA acoge hasta hoy la LXII Asamblea Ordinaria de la Coordinadora de Representantes de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas de España (CREUP). Latente la polémica de la dirigente del PP, los representantes de los alumnos lo tienen claro: el caso está afectando al prestigio de la universidad pública. En las intervenciones del acto inaugural de la Asamblea, ayer en la Facultad de Filosofía y Letras, estuvo presente el momento "crítico y duro" que pasa la institución a causa de este asunto, según expresó la presidenta del CREUP, Carmen Beatriz Romero. Miguel Ángel Pérez, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz, señaló que el caso supone "un desprestigio para las universidades públicas, no solo la Juan Carlos I. Cuando un estudiante está cursando no tiene esos beneficios ni posibilidades. A nosotros no nos regalan nada, ni académica ni económicamente. Cuando vemos un caso así nos parece feo y una falta de respeto hacia los demás compañeros que estudian ese máster en particular".

Según Alfonso Gabarrón, "se están saltando las normativas con la señora Cifuentes, y dándole un trato de favor que no se da al resto de estudiantes. Y con pagos que no deberían haberse hecho". Gabarrón dijo que los estudiantes están "esperando que la justicia actúe y que la señora Cifuentes se decida respecto a su dimisión. Y que acepte su responsabilidad política". Y fue muy claro respecto al peaje que puede pagar la universidad pública con esta polémica. "No es que temamos que esto repercuta en el desprestigio de las universidades públicas, es que ya está afectando e influyendo muy negativamente en los miles de estudiantes que tiene la universidad Rey Juan Carlos". A su juicio, "esto es vergonzoso. Están pagando sus carreras como cualquiera y se están encontrando con desprecios y chistes a su universidad. No lo merecen. Y pagan miles de estudiantes por el caso de una señora y sus influencias". Para Cristian Álvarez, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería, "encontrarse en una situación como ésta en la que al estudiante no se le regala nada, no es del gusto de nadie. Aun así se está investigando, pero se dice que se han falsificado firmas. Y debería haber consecuencias, como las habría para cualquier estudiante, pero en este caso por el lado político no las hay". Álvarez aseguró esperar "que sea un hecho aislado, aunque casos como este hacen daño. Pero hay que recalcar que así no es la universidad pública, porque si fuera así todo el mundo tendría un título".

En la defensa de las universidades públicas coincidían Carmen Beatriz Romero y el propio rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo. La primera advirtió que "cuando se nos ataca, tendemos a defendernos mejor. Y las asociaciones de estudiantes tenemos que defender la universidad pública". Romero añadió que "no se tiene que hablar de la universidad sólo cuando ocurre algo similar a lo de Cifuentes. También debemos recordar que necesitamos más ayudas, más becas y más financiación. Los recortes hacen perder la calidad en la docencia y que los ataques sean más difíciles de soportar". El rector llamó a hace "una defensa extrema de la universidad pública. Trabajemos con el alumnado y las comunidades académicas, que no lo están pasando bien". También el secretario general de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Sáinz González, recordó que "la universidad pública ha hecho bien su trabajo y ha transformado la sociedad". Mientras que el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, lamentó que se trate "de manera frívola" sobre la reputación de la universidad pública.