La marca 'Joselito' pierde otro emblema

El centro acaba de perder otro lugar de referencia en la hostelería. Hace poco más de dos semanas echó la baraja la Terraza Joselito, en la avenida Ramón de Carranza frente al Paseo de Canalejas. Había cumplido 30 años de vida el pasado diciembre, después de convertirse en la prolongación de la Marisquería Joselito, el emblema familiar que también cerrara sus puertas en el mes de octubre de 2013. Después del término del contrato de alquiler del local, de renta antigua, no ha sido posible la renovación del mismo entre la propiedad y los dueños del negocio, Ángel Álvarez y Miguel Ángel González, hijo y nieto, respectivamente, del fundador de Joselito, José María Álvarez. Miguel Ángel apuntaba ayer que el cierre ha sido "una lástima", ya que no se trata de un problema de ventas derivado de la crisis. "No era el caso. Es una pena cerrar cuando las cosas van bien, pero no podemos hacer nada", señalaba.

Tío y sobrino no se van a quedar de brazos cruzados. Tienen la intención de abrir otro negocio, a ser posible cerca de esta zona de influencia, en la que la familia se ha movido siempre y por donde se mueve su clientela habitual. "No va a ser fácil porque hay escasos locales a la vista por estas calles, pero lo vamos a intentar", comentaba Miguel Ángel Álvarez.

Ana Pérez, con el asesoramiento de su marido Jesús 'Susi' Álvarez, otro hijo del fundador ,ya jubilado, es la única que mantiene la marca 'Joselito' en la tasca que abrió en otoño de 2014 en la calle Cristóbal Colón. El recordado negocio, la marisquería de la esquina de Nueva y San Francisco, abrió a mediados de los años 70 en el local que ocupaba el Bar España y cerró en 2013, obligado por la crisis y la jubilación por motivos de salud de dos de los hijos de José María Álvarez que entonces regentaban el negocio. Antes, a comienzos de 2012, la marisquería cerró para reformar el local y empezar a servir desayunos, en un intento de abrir mercado para atajar las pérdidas que acarreaba la recesión económica. La recién cerrada terraza se instaló en el mes de diciembre de 2016 en lo que en tiempos fue la tienda de efectos navales La Industrial Bilbaína.

La marca 'Joselito' nació con el padre de José María Álvarez, que vendía marisco por la calle en un canasto. Luego fue José María quien, después de montar una pescadería en la calle Bilbao, se instaló en el bar Pepín para vender los ricos manjares del mar a través de una ventana que daba a la calle. La calidad del producto, que cocía la familia en su casa de la cercana calle Flamenco, le reportó gran fama. Y a mediados de los 70 se hizo con el local de la confluencia de San Francisco y Nueva.