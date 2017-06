"No es el mandato de consenso que pensábamos"

"Decepción". El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, encuentra muy rápido el término para describir la gestión del equipo de gobierno en estos dos primeros años de mandato. Y lo es porque el líder de la formación naranja "esperaba que el cambio que hubo y que recibimos como algo positivo se iba a traducir en algo útil, que iba a ser la legislatura del consenso. Estaba muy equivocado, quizás por inocencia política".

Pérez Dorao considera que desde Podemos "se hace lo mismo que en su tiempo hacía Teófila Martínez con mayoría absoluta. Hacen lo que quieren sin contar con nadie, salvo cuando no le ha quedado más remedio por imperativo legal. Entonces lo han hecho a regañadientes".

Una de las cosas que le parece más "sorprendente" es que "se lleguen a acuerdos plenarios, muchos de ellos por unanimidad, y después no se cumplen. La comisión que se creó para hacer un seguimiento de los mismos se reunió tres veces y después dijeron que no se iba a hacer más".

Si algo ha caracterizado a Pérez Dorao desde que se dio cuenta que este equipo de gobierno no iba a ser capaz de gestionar el Ayuntamiento, es que se produjera una moción de censura, aunque cree que cada vez hay un escenario más lejano: "Las soluciones son que el PSOE pudiera entrar en el gobierno pero la otra es que se produjera una moción de censura, pero para eso necesitaríamos al PP y al PSOE y eso es muy complicado y más ahora que el PSOE está girando hacia la izquierda".

Con respecto a si la presión por parte de la oposición ha bajado en los últimos meses, Pérez Dorao afirma que "ha habido un momento en el que sí, cuando ha estado más en efervescencia los problemas internos de este partido, pero ahora parece que otra vez está retomando algunas cuestiones".

Después de dos años de gestión, tiene muy claro que se ha producido "un retroceso. No hay capacidad para sacar los contratos adelante". También recuerda que desde hace meses se dijo que se iba a vender el Estadio y no se ha conseguido: "Pedimos que se encargara a una consultora para que hiciera un estudio para saber si esta superficie puede tener posibilidades de venderse, pero no nos han hecho ni caso".

Pérez Dorao también es muy escéptico con la remunicipalización que está abordando el actual equipo de gobierno porque "ojalá que al menos los servicios se sigan prestando igual que hasta ahora y que no nos cueste más caro. Yo con eso me daría con un canto en los dientes pero hay demasiadas incógnitas que no se han despejado y que pueden explotar en algún momento".

Cree que la labor de su grupo ha sido buena "porque hemos llevado muchas propuestas para las que no nos ha costado encontrar apoyos".