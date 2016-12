Las manchas de la limpieza

A partir de las nueve y media de esta mañana los concejales de la Corporación municipal se sentarán en el Salón de Plenos con un único objetivo: debatir y analizar el servicio municipal de limpieza que se está realizando así como el control que corresponde al equipo de gobierno. Un pleno extraordinario que solicitaron la pasada semana los grupos municipales PSOE y Ciudadanos para pedir la creación de una comisión de investigación y para reprobar al concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, por su gestión.

En Ciudadanos llevan especialmente preocupados por este asunto del servicio de limpieza prácticamente desde su aterrizaje en San Juan de Dios tras las últimas elecciones. Multitud de solicitudes de información al Ayuntamiento y una serie de propuestas en diferentes plenos ordinarios han puesto de manifiesto que según la formación naranja la limpieza no se está realizando conforme a lo que establecía el pliego de condiciones. Son las manchas que se han detectado en la limpieza de la ciudad.

Nueva sede en San Luis

Uno de los incumplimientos más llamativos del pliego de condiciones es el que hace referencia a la instalación de un centro auxiliar de 597 metros cuadrados en la avenida Cayetano del Toro (en el solar conocido como chalé de San Luis) donde se guardarían los vehículos de barrido y baldeo.

Esta oferta presentada por Sufi Cointer fue la más valorada de las cuatro que pujaron por el contrato de limpieza (al concurso optaban también Urbaser, FCC y Cespa).

Plan de comunicaciones

Otra carencia que ha denuncia Ciudadanos es la relacionada con los servicios de comunicación que se iban a poner en marcha. En este campo, Sufi Cointer ofrecía un sistema de información georreferenciado, el control informático de lavado de contenedores, un software de gestión de maquinaria, la incorporación de GPS a los equipos, teléfonos móviles y emisoras fijas y móviles. "No se ha hecho nada de esto", afirma la concejal María Fernández-Trujillo.

Atención al usuario

También ofrecía la empresa de limpieza en 2006 la puesta en marcha de un teléfono de atención al usuario, mediante una línea 900 que estaría activa en horario de mañana y de tarde, y de una página web sobre la labor de la empresa y los servicios que prestaba. "Esto tampoco está", indica Fernández-Trujillo.

Servicios especiales

Uno de los puntos que más llama la atención a Ciudadanos es la diferencia existente entre lo que el pliego del servicio de limpieza establecía respecto a los servicios especiales y lo que en la práctica se consideran servicios especiales. Establece el pliego que son servicios especiales la cabalgata de Reyes, el concurso de Carnaval del Gran Teatro Falla, el Carnaval, la Semana Santa, el Corpus, los Juanillos, el Trofeo Carranza, la Patrona, Tosantos, la Navidad, las fiestas de Fin de Año, las verbenas que se celebren en los barrios, el carrusel de coros en verano, los partidos de fútbol del Cádiz... Pero de todos ellos -y según acredita la formación naranja con documentación- Sufi Cointer sólo reconoce como servicio extraordinario el Carnaval y la Semana Santa.

"El resto de cosas el Ayuntamiento las viene sacando a concurso de manera habitual cuando está incluido en el pliego", valora sorprendida la concejal de Ciudadanos, entendiendo que si viene en el pliego la prestación de estos servicios se está pagando por ellos; y si no se realizan y tienen que salir a concurso, se está pagando dos veces por lo mismo.

Iniciativas medioambientales

Más incumplimientos que se detectan en el servicio de limpieza. Sufi Cointer planteó en su oferta la instalación de placas solares en sus centros de trabajo para abastecer de agua caliente. Y junto a ello, se ofertaba también la creación de un aula de educación medioambiental y una sala de exposiciones en su centro operativo relacionada también con el Medio Ambiente.

Nada de eso se ha puesto en marcha en esta década, denunciando la oposición que el equipo de gobierno haya incorporado una modificación al presupuesto en vigor para poner en marcha, por importe de 174.000 euros, ese aula medioambiental que debía correr a cargo de Sufi Cointer.

Trabajos a terceros

Otro asunto espinoso que denuncia la oposición es la utilización de la maquinaria y el personal de Sufi Cointer para realizar trabajos distintos a los establecidos en el pliego de limpieza de la ciudad.

Para esta denuncia se basa Ciudadanos en una documentación de Zona Franca adjudicando la limpieza de su recinto, en el año 2014, a Valoriza (empresa propietaria de Cointer, una de las patas de la UTE que limpia la ciudad). "Sólo hay que darse una vuelta cualquier día por allí para ver los camiones de Sufi Cointer trabajando en esa zona", algo que está tajantemente rechazado en el pliego de condiciones del Ayuntamiento.

Además, también tienen constancia en Ciudadanos de una oferta que la empresa Sufi Cointer presentó en el año 2012 para limpiar el patio de un centro educativo de la ciudad donde se celebró una fiesta entre el 4 y el 8 de julio.

La plantilla

La plantilla de limpieza ha venido sufriendo una merma paulatina que ha provocado en estos diez años la pérdida de cerca de un centenar de puestos de trabajo. 405 empleados formaban en 2006 la plantilla del servicio de limpieza de la ciudad, que según establecía el contrato con Sufi Cointer tenían que ser automáticamente subrogados. Y el último censo de trabajadores (del mes de octubre) deja la plantilla en 317. "Si se pierden cien trabajadores, evidentemente el servicio que se presta no puede ser el mismo", entiende María Fernández-Trujillo.

Además, en el contrato se establece que cualquier modificación en los contratos de la plantilla debe ser notificado al Ayuntamiento, "por lo que estaríamos hablando de algo muy grave si en el Ayuntamiento son conscientes de esto y no han hecho nada", indica la edil.

Carros de baldeo

Llama la atención Ciudadanos de manera especial sobre los carros de barrendero que han incorporado en los últimos tiempos unas mangueras que se conectan a la red pública "sin ningún tipo de control". Según denuncia María Fernández-Trujillo, estos carros se utilizan para el baldeo de las calles, "pero no cuentan ni con presión ni con jabón", lo que está propiciando que las calles no se limpien "sino que simplemente se mojen". "Mojan lo sucio, pero no se limpia. Por eso tiene la ciudad ese aspecto de suciedad", comenta.

Además, se pone el acento en el gasto de agua potable que estos carros están provocando, calculando desde Ciudadanos que cada uno utiliza entre 50.000 y 125.000 litros de agua cada noche, por lo que teniendo en cuenta que suele haber quince carros en la calle, el gasto de agua potable diario se situaría en el millón y medio de litros.

"Esta labor de baldeo la tendrían que hacer las cubas, que sí tienen presión y jabón, pero están saliendo la mitad a la calle", apunta Fernández-Trujillo.

Animales

Curiosamente, Sufi Cointer indicaba que un equipo formado por un peón y una moto aspiradora saldría a diario a las calles para retirar los excrementos de los animales; que otro equipo formado por un peón especialista, un peón y un furgón hidrolimpiador trabajaría 246 días al año para retirar los excrementos de palomas de la vía pública; y que otro equipo específico formado por un peón conductor y un furgón especial cerrado isotermo trabajaría 140 jornadas al año para la recogida de animales muertos. "No tenemos constancia de su existencia; y en caso de existir de que haya sido utilizado alguna vez", comentan en Ciudadanos.

"¿Por qué no se controla todo esto?", se pregunta María Fernández-Trujillo, que lamenta que todos esos puntos que no se cumplen con respecto al contrato firmado "es dinero que se está restando al Ayuntamiento".

"Es evidente que algo no se está haciendo bien. La ciudad está más sucia, hay una denuncia en Fiscalía, hay quejas de la gente...", indica la concejal de Ciudadanos, que en base a ello defiende la idoneidad del pleno que esta mañana se celebrará y esa comisión de investigación que se va a plantear crear para analizar el servicio de limpieza que se está prestando.