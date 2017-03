Un malentendido por un formulario municipal casi obliga a cancelar unos pasacalles escolares

Un malentendido casi provoca la cancelación de algunos de los pasacalles de Carnaval previstos para hoy en varios colegios de Educación Infantil y Primaria del centro de la ciudad.

De hecho, el CEIP San Felipe llegó a colgar ayer un escrito en la puerta del centro anunciando a los padres de sus alumnos que debido a una notificación del teniente alcalde delegado de Vía Pública, Martín Vila, "en relación a la obligación de abonar las tasas que genere el servicio policial-servicio de regulación y corte, así como la de responsabilizarnos de cualquier daño que se ocasione a terceros, la limpieza o los costes que origine la misma durante el recorrido del pasacalle por todas las vías públicas del itinerario, nos vemos obligados a comunicarles que, en tanto que no recibamos una nueva notificación exonerándonos de estas responsabilidades por parte del teniente de alcalde, no podemos garantizar que se realice el pasacalle de mañana".

Desde el Ayuntamiento aseguraban que todo había sido un malentendido. Explicaron que se había enviado a los colegios un formulario genérico que hay que rellenar para poder ocupar la vía pública, y que los colegios lo habían interpretado mal. Así, señalaban que sólo hay que pagar cuando se requiere un dispositivo policial especial, que no es el caso de los pasacalles escolares. Sobre el tema de la limpieza, indicaron que "se entiende que está en un contexto de Carnaval y no se va a multar a los colegios por tirar papelillos". Lo que sí es necesario es que haya una persona responsable del evento, que sirva de interlocutor con el Ayuntamiento, "pero no se paga por eso".

Martín Vila se puso en contacto por la tarde con los directores de los colegios para aclarar el malentendido.