El mal estado de los pasos de Las Aguas se abordará en cabildo

A falta de un problema, la cofradía de Las Aguas tiene dos. El mal estado de sus pasos procesionales no solo afecta al de San Juan Evangelista, sobre el que hace unos meses ya anunció la hermandad que no podrá procesionar el próximo Miércoles Santo; también incluye al de misterio, que no se encuentra en condiciones óptimas de conservación. Por este motivo, la junta de gobierno ha convocado cabildo extraordinario para el próximo 15 de marzo, en el que informará de esta situación a los hermanos para comenzar a adoptar decisiones y plantear soluciones.

El hermano mayor de la cofradía, José María Macías, ha informado que tienen a su disposición unos informes realizado por una empresa especializada en los que se detalla el estado de los dos pasos que en los años 70 tallara para la hermandad el prestigioso artista Antonio Martín -autor también en Cádiz de los pasos de Cristo de Vera-Cruz y La Palma-. El del San Juan, de pequeñas dimensiones, está incluso afectado por xilófagos, lo que pone en peligro su conservación y ha motivado la decisión de que no procesione la próxima Semana Santa, debido también a problemas de estructura de la peana del santo. Y según afirma Macías, el de misterio "también está muy mal", aunque ese estado no impedirá su salida este próximo año. "Pero automáticamente después de Semana Santa tentemos que ver qué hacemos", apostilla el hermano mayor.

De hecho, actualmente se están realizando una serie de intervenciones pequeñas para ofrecer más garantías a estas andas de grandes dimensiones de cara al próximo Miércoles Santo, "pero no son suficientes" para el mal estado que presenta el paso.

El problema patrimonial, lógicamente, va unido al económico. Y es que José María Macías señala que para hacer frente a ambas intervenciones es necesaria una fuerte inversión que la hermandad tendrá que estudiar cómo afrontarla. Este estudio implicará también un proceso por fases que apunta a una primera intervención a fondo en el paso de misterio para seguir más adelante con el paso de San Juan Evangelista, que de este modo podría estar varios años sin procesionar en Semana Santa.