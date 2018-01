"El bono local no garantiza el fin de la pobreza energética en Cádiz"

Las ventajas del bono estatal sobre el local detectadas en el estudio van desde la potencia máxima contratada hasta el consumo máximo bonificado, pasando por los perfiles de los usuarios y el coste que supondría para Eléctrica de Cádiz. Una de ellas, quizá la más llamativa, es la de la potencia máxima contrada que se bonifica, que en el bono estatal es de hasta 10 kilovatios y en el gaditano sólo hasta 2,3. "Con esa potencia lo más que se puede tener enchufado es el frigorífico, la lavadora y un pequeño calentador. Pedir eficiencia energética entre personas que no tienen recursos es muy duro", dice Jaime Montaner.

Montaner y Campos recuerdan que el convenio pendiente de firmar entre Suministradora Eléctrica de Cádiz y la Fundación del mismo nombre -uno de los necesarios para que se ponga en marcha el bono social local- establece como condiciones necesarias que el bono estatal ofrezca una cobertura inferior al gaditano o que los clientes de la comercializadora de Eléctrica de Cádiz no puedan acceder desde ella al bono estatal. En el caso de que sí pudiesen, se prevé que el bono gaditano se convierta en complemento del estatal. Y esto último es precisamente lo que proponen desde la federación vecinal.

En contra de lo que aseguran desde el equipo de Gobierno, que lo considera inviable, la federación vecinal y Montaner sostienen que Eléctrica de Cádiz cumple con todos los requisitos legales para convertirse en comercializadora de referencia. Básicamente consisten en tener un capital de 500.000 euros, haber funcionado durante tres años, no haber sido inhabilitada en el mismo tiempo, no haber traspasado clientes en el mismo periodo y tener un mínimo de 25.000 abonados de media en los últimos doce meses.

Las conclusiones del documento elaborado por el ingeniero Jaime Montaner, experimentado asesor en asuntos energéticos y miembro del 15-M, fueron entregadas al Ayuntamiento a mediados de diciembre en un escrito en el que la federación vecinal y otros colectivos instan a que Eléctrica de Cádiz se convierta de manera urgente en comercializadora de referencia. Consideran que esa es la única fórmula para que quienes lo necesitan puedan acogerse ya al bono estatal. Además, exigen al Ayuntamiento y a la empresa mixta con participación mayoritaria municipal que impulsen la firma de los convenios necesarios para poner también en marcha el bono eléctrico local, de manera que complemente al estatal. A día de hoy dicen no haber recibido respuesta.

"El bono social de Eléctrica de Cádiz es tan austero que a lo mejor en otra ciudad con otras características económicas, culturales y de habitabilidad funcionaría, pero este bono no garantiza en solitario el fin de la pobreza energética; sólo con este bono no se les quita a los niños los chaquetones a la hora de hacer los deberes, ni a los abuelos las dos mantas de encima, ni tampoco se acaba con el peregrinar de institución en institución en busca de ayudas, ni se acaba con los cortes de luz". Así de contundente se expresa Marisa Campos, miembro de la Asociación de Vecinos Cádiz Centro y portavoz de la Federación 5 de abril, que a partir de un informe técnico demuestra que el bono social estatal es más ventajoso en varios aspectos que el impulsado por el equipo de Gobierno y, hasta hace poco, por todos los colectivos representados en la Mesa de Transición Energética. Ahora están convencidos de que el estatal "supone un avance en el reconocimiento del Derecho a la Energía". Ante la evidencia del estudio comparativo y la constatación de que se siguen produciendo cortes de luz, la federación ha rectificado.

José Blas Fernández insiste en que no firmará el convenio

La Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril presentó al Grupo municipal del PP el informe comparativo entre el bono social eléctrico estatal y el gaditano. En el encuentro estuvieron los concejales Ignacio Romaní, José Blas Fernández, Mercedes Colombo y Bruno García. José Blas Fernández, presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, le informó sobre las causas por las que "no puede" firmar el convenio con la comercializadora para la puesta en marcha del bono gaditano. Reiteró que "nadie del equipo de Gobierno ni de la empresa ha realizado la consulta a la Dirección General de Tributos que se aprobó realizar en el último consejo de Eléctrica, y he tenido que ser yo quien la formule personalmente, porque no voy a cometer ningún acto que tenga la más mínima sombra de irregularidad o ilegalidad".