La limpieza, en punto muerto

Sin noticias. Ni del futuro ni del presente. La situación en torno al servicio de limpieza y recogida de basuras de la ciudad es un enorme interrogante sobre el que las últimas noticias se remontan al mes de noviembre, cuando el equipo de gobierno reunión por última vez a la comisión informativa, y a unas afirmaciones de fuentes municipales que ya hablan de que el pliego de condiciones -no la adjudicación del contrato- pueda estar finalizado antes de que acabe el actual mandato corporativo (en mayo del próximo año). De hecho, hace unos meses este periódico ya apuntaba a la posibilidad cada vez más cierta de que la actual Corporación finalice mandato sin que se haya firmado el nuevo contrato de limpieza, una cuestión que está pendiente desde el 31 de julio de 2016.

Tras la renovación de la prórroga por segundo año el pasado verano, dentro de dos meses no habrá a priori más opciones de volver a prorrogar el servicio; salvo que se haga de manera 'forzosa', para lo cual debería haberse iniciado el proceso de licitación, según establece la legislación actual. Es por ello por lo que Ciudadanos ha vuelto a lanzar la voz de alarma y elevará al pleno de mañana para instar al equipo de gobierno "a que convoque cuanto antes la comisión informativa de presidencia y nos digan en qué punto está el nuevo contrato", según informa la concejal de esta formación, María Fernández-Trujillo.

Las previsiones ya señalan que el nuevo contrato no se firmará hasta dentro de un año

La limpieza de la ciudad y su nuevo contrato es uno de los caballos de batalla contra los que viene peleando la formación morada en estos últimos años. No en vano, esta cuestión la han sometido a debate plenario hasta en media docena de ocasiones desde julio de 2016 (fecha en la que cumplía el actual contrato). "Estamos hablando del contrato más cuantioso del Ayuntamiento, con alrededor de catorce millones de euros al año; y de uno de los servicios más sensibles para la ciudad", indica la edil como justificación de esta perseverancia.

Recuerda Fernández-Trujillo que la última reunión, "casi de trámite", fue el pasado mes de febrero, "cuando no facilitaron ni un presupuesto ni un pliego administrativo, por lo que resultaba imposible tener una visión completa de la situación". "Sólo tenemos las cláusulas técnicas, que por cierto son casi las mismas que lo que hay ahora; y no sabemos nada del coste del nuevo contrato, de la maquinaria ni de otras cuestiones administrativas", insiste la portavoz de Ciudadanos, que también recuerda que están pendiente de recibir un informe técnico que aclarase la situación que se va a dar por el cambio de la duración del nuevo contrato, que de los diez años por los que se firmaba antes sólo puede hacerse ahora por cuatro. "No se nos ha remitido nada aún", precisó María Fernández-Trujillo al respecto.

Así las cosas, en el pleno de mañana volverá a debatirse sobre el estado en el que se encuentra el nuevo contrato de limpieza; y lo que ya empieza a ser más importante, sobre qué ocurrirá con el actual servicio a partir del 31 de julio, cuando finaliza el segundo año -y en teoría, último posible- de prórroga. "Vamos hacia una prórroga forzosa por una falta de gestión del equipo de 'desgobierno', que no ha sido capaz de redactar un pliego de condiciones de limpieza en tres años que lleva al frente del Ayuntamiento", señala Fernández-Trujillo, que con respecto a la situación actual en este servicio teme que de alguna forma "la empresa se ha hecho con el poder en el terreno de la limpieza".