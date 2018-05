El líder de Podemos dice que dimitirá si no hay participación

Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no comparte que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja y portavoz parlamentaria, Irene Montero, hagan recaer en las bases de la organización la decisión sobre si deben dimitir por la supuesta falta de coherencia en la que han incurrido con la compra de su chalé. "Los procesos de dimisión son muy difíciles, pero al final se tienen que asumir en primera persona. Si se tienen que consultar se consulta con la almohada, no con toda la organización", ha reflexionado Sánchez en declaraciones a Telecinco.

Podemos Andalucía apoya al alcalde frente a Monedero

La portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento andaluz, Esperanza Gómez, dijo ayer que comparte la carta del alcalde de Cádiz, José María González, a Juan Carlos Monedero pero ha restado importancia a la compra del chalé porque "no traiciona ninguna esencia. No creo que vivir en una casa de un tipo u otro suponga traicionar ninguna esencia", ha señalado. También recordó que Monedero, "más allá de que tiene notoriedad y relación personal con algunos cargos del partido", no ostenta ningún cargo, por lo que el asunto "no debería tener relevancia". Ha asegurado que en Podemos "las discrepancias y las políticas" las mantienen "en abierto" e incluso, ha ironizado, hasta las radian o las tuitean, algo que ve "una muestra de la riqueza que hay en la organización".