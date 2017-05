El legado del Tricentenario, un ejemplo para el emprendimiento

El traslado de la Casa de Contratación a Cádiz convirtió a la ciudad en el epicentro del comercio entre Europa y América. Tres siglos después, la provincia vive una situación totalmente distinta. Por ello, y aprovechando la lección de lo que sucedió hace tres siglos, la Cámara de Comercio organizó ayer la jornada 'Cádiz mirando el futuro', con el objetivo de alimentar el emprendimiento de los jóvenes para crear nuevas empresas y, a su vez, generar empleo en una zona que necesita bajar sus alarmantes tasas de desempleo.

Unos 300 estudiantes de Formación Profesional recibieron en este evento, que se celebró en el Palacio de Congresos, nociones históricas de lo que supuso el comercio en Cádiz, tanto antes como en el momento del traslado de la Casa de Contratación, y pudieron conocer algunos ejemplos de proyectos empresariales que han nacido en la provincia y que han tenido éxito. Una visión en la que también se incluyó el futuro que tiene Cádiz para poder crecer.

En el inicio de la jornada, el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Juan Pascual, animó a los alumnos a que se conviertan en empresarios, aunque "en ciertos sectores esté visto regular". A pesar de esto, señaló que a través de las empresas "podemos devolver a la sociedad lo que nos está dando", sobre todo a través de la creación de empleo. Además, la apertura de negocios también supone una oportunidad de crear autoempleo, ya que el 82% de las compañías tiene uno o dos empleados.

Por su parte, la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, hizo hincapié en la situación de una provincia "castigada por el desempleo", a pesar de tener "los mimbres para crecer como otras provincias". Por ello, remarcó sobre los ejemplos que se pudieron ver ayer en esta jornada que en Cádiz "hay gente que tuvo una buena idea, la pudo poner en marcha y hoy se ha convertido en realidad".

Uno de estos ejemplos es el de la empresa Ideólogo, que se dedica a la creación y gestión de marcas. Su director, Raúl Reguera, mostró en su conferencia 'Ideas para tu éxito: en Cádiz, para Cádiz, desde Cádiz' algunos de los ejemplos de personalidades gaditanas destacadas en sus ámbitos de trabajo, así como empresas de la provincia que han conseguido triunfar y exportar sus productos.

Reguera animó a los jóvenes a emprender, ya que ellos son "el futuro de Cádiz". Ante esto, ofreció tres ideas esenciales a la hora de crear una empresa. La primera de ellas fue que apuntaran alto, ya que "si yo apunto a San Fernando, me quedo en El Chato". La segunda fue diferenciarse y "pensar en qué puedo hacer yo que aporte valor que no haya hecho nadie". Por último, recomendó "no tener miedo al fracaso", ya que "lo difícil sería tener éxito a la primera".