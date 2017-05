Un lector de a pie

Si la constancia es un valor imprescindible para afrontar con perspectiva de éxito cualquier empresa, la perseverancia se antoja una virtud superior tras la que suelen esconderse los momentos y la situaciones vitales que definimos con palabras como suerte o acierto, como si fuera el azar y no una convencida insistencia la variable de la que depende el resultado positivo de un proyecto. De perseverancia y constancia sabe, y lo demuestra, Pepe Cuevas Aguilera. A sus 80 años es un ciudadano revestido de normalidad que, sin embargo, se empeña cada día en hacer algo fuera de lo común y, por tanto, extraordinario. Porque es normal que un ciudadano camine a diario, pero es extraordinario que recorra, ayudado por dos muletas, seis kilómetros, que emplee en ello unas cinco horas repartidas en cuatro caminatas y que su objetivo final sea algo tan inusual como sentarse en un banco de la Avenida y leer un libro. Constancia y perseverancia.

"Mucho tiene que llover para yo no salga", explica Pepe Cuevas cuando se le pregunta por esta afición diaria que sólo es capaz de frenar una meteorología sumamente adversa. Incluso con algo de lluvia o con viento, este granadino octogenario lleva casi una década haciendo lo mismo. Sale cada mañana de su domicilio en la calle Goya, en La Laguna, y camina con suma lentitud por la Avenida hasta llegar a los bancos situados ante el colegio San Felipe Neri, o a veces junto al hotel Barceló si las piernas no le dan más de sí, para abrir un libro y convertir la calle en una biblioteca no techada en la que está permitido hablar y en la que ni los coches le distraen de su litúrgica afición. Casi kilómetro y medio de ida e igual distancia de vuelta, hora y cuarto para cada trayecto, que Pepe repite también por las tardes. Lo dicho: seis kilómetros y cinco horas.

Su pública costumbre le ha granjeado ya muchos amigos, personas anónimas que incluso le regalan libros que ya no sabe dónde meter en su casa, junto a los que él mismo ha comprado, pero que acepta sabiendo que sus páginas serán absorbidas con cierta rapidez gracias a su excelente capacidad lectora. El día que este periódico le propone, y él acepta, contar su historia común pero extraordinaria tiene entre manos una biografía de Mozart, un libro de unas 200 páginas que, hace cálculos, puede tardar unos tres días en leer completamente. Porque su ritmo de lectura está condicionado por el tamaño de la letra de cada volumen -"algunos son imposibles", confiesa- y por una vista cansada que, igual que sus piernas necesitan de muletas, se apoya en unas gafas que alivian la dificultad de unos ojos que han leído tanto y que han visto tanto en la vida.

¿Y qué le gusta leer, Pepe?. "De todo, pero sobre todo novelas y libros históricos, me apasionan". Porque su biblioteca es tan amplia y variada que hasta ha sido visto leyendo un libro de la mágica saga de Harry Potter. Lo recuerda, pero matiza: "Sí, me lo regalaron y lo leí, pero seguir esa trama me cuesta mucho".

Comprobar diariamente la insistente pasión lectora de Pepe Cuevas lleva a pensar, en una primera y desconocida aproximación, que ha pasado su vida entre libros y que incluso la enseñanza ha podido ser su ocupación laboral en sus años de activo. Pero no, su ejemplar historia crece en méritos cuando se le pregunta a qué se ha dedicado: "Fui emigrante".

Así es. La posguerra dio muy pocas oportunidades a los españoles, y menos aún si se trataba de avanzar en el terreno de lo intelectual. Fueron años de trabajo, de mucho trabajo, como siempre nos han contando nuestros abuelos, y las vivencias de Pepe no caminaron por otra vereda que la del campo que vieron sus ojos desde su nacimiento en Montefrío, Granada, en el año de 1928, a ocho años de la Guerra Civil y a once de tener que vivir en un país destrozado y con la dictadura sentando sus indestructibles bases para solidificar los cimientos construidos sobre sus escombros de la otra España.

De hecho, Pepe Cuevas asegura recordar con nitidez lo que él define con una sola palabra sin adjetivar, la Guerra, y lamenta con tristeza "las atrocidades de unos y otros". Y también la falta de oportunidades educativas: "Habían fusilado a casi todos los maestros de la República, y tras la guerra enviaron a las escuelas a los alférez provisionales que casi sabían menos que nosotros".

Así que pronto, con las alforjas mínimamente cargadas para leer, escribir y hacer números, Pepe Cuevas acompañó a su padre en las tareas de labranza. Y después, reconoce, ya no quiso estudiar y siguió trabajando de un lugar a otro.

Porque con 40 años, ya casado y con tres hijos en el mundo, Pepe, como si fuera el protagonista de aquella película del landismo, marchó a Alemania a trabajar en una fábrica de cerámica. Allí estuvo siete años hasta que regresó a España, a Madrid, para trabajar un largo periodo en la misma ocupación y acabar en Sevilla de guardia de una fábrica.

Y después llegó la jubilación, la que hace trece años le trajo a Cádiz - "una ciudad magnífica", dice- junto a una de sus hijas. El asueto le permite disfrutar de sus cinco "maravillosos" nietos, aunque no todos están en Cádiz, y de la lectura, una afición tardía que lamenta no haber descubierto antes: "Me arrepiento de no haber visto lo que son los libros. Yo leía, pero no tanto como ahora".