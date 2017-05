Un invento de Edison, en la calle Ancha

9 de mayo de 1901. El último invento de Edison. Esta noche comienza a exhibirse en nuestra ciudad, en la calle Ancha número 15, el fonocromoscop, la unión del cinematógrafo y fonógrafo, ideado por el famoso inventor Edison que obtuvo un gran éxito en la Exposición de París, así como en Madrid y Sevilla, donde ha funcionado durante una larga temporada. En la primera de las sesiones, podrá verse y escucharse a la vez piezas como la romanza de El rey que rabió o el couplet de La Verbena de la Paloma.

l Cien años se cumplen de la muerte del célebre diestro Pepe-Hillo, regando con su sangre la arena de la plaza vieja de Madrid. Con 15 años entró como peón en la cuadrilla de Joaquín Rodríguez, distinguiéndose enseguida sobre todos sus compañeros y aventajando hasta al propio Costillares.Castelar y la religión

10 de mayo de 1876. El principal ataque que dirigió ayer el señor Castelar en el Congreso al Gobierno, y a la comisión que ha redactado el artículo 11 de la Constitución, se basó en que no se permita ser catedrático a quien no ejerza la religión católica, lo que para el orador demócrata no sólo es un retroceso en cuanto a lo dispuesto en el resto de Europa sobre la materia, sino un atentado contra la libertad de la ciencia.

l Obras de mejora en la ciudad. La autoridad ha dispuesto que se proceda a la limpieza de la explanada que da frente a los cuarteles de San Roque y Santa Elena, así como a la reparación del tramo de muralla que va desde la Puerta del Mar hasta la cuesta de Santo Domingo, actualmente poco menos que intransitable.