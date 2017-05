El interrogatorio a Fermín Salvochea, jefe de la sublemación

ISCAL: ¿Cómo se llama usted? S: Fermín Salvochea. F: ¿Edad? S: Treinta y un años. F: ¿Estado? S: Soltero.

F: ¿Ocupación? S: Del comercio.

F: ¿Religión? S: Tengo una especial: hacer todo el bien que pueda.

F: Pero, ¿a qué secta corresponde?

S: No tengo secta alguna. De dicha religión yo mismo soy pontífice.

F: ¿Jura usted decir verdad en todo lo que fuere preguntado?

S: Soy hombre que siempre digo la verdad y en esta ocasión más.

Bien, ¿pero juráis? He dicho que no juro. Prometo decir la verdad.

F: ¿Conocéis a los jefes y oficiales de la milicia ciudadana que han tomado parte en los últimos acontecimientos?

S: Sí, los conozco.

F: Decid sus nombres.

S: Eso no. Y como no hay fuerzas humanas que me obliguen a decir lo que no juzgue prudente, no os molestéis en preguntarme nombres propios.

F: ¿Usted ha mandado las operaciones de los insurrectos?

S: He tenido el honor de ser obedecido por todos mis compañeros, defensores de los hollados derechos del pueblo.

F: Os advierto que no podéis prejuzgar ninguna determinación de las autoridades.

S: Y yo os advierto que he de responder según me dicte mi conciencia.

F: ¿Quién mandó hacer fuego sobre el piquete que publicaba el Bando del Gobernador Militar?

S: No lo sé.

F: ¿ Y formar las barricadas? S: Yo.

F: ¿Quién las fabricó?

Hombres, mujeres y niños.

F: ¿Quién organizó la lucha? S: Yo.

F: ¿Quién ordenó poner en libertad a los presidiarios?

S: Nadie mandó tal cosa: ellos forzaron la guardia de los custodiados. Cuando supe este hecho, mandé fuerzas populares que los trajeran a todos, donde los ocupé en hacer cartuchos y otras faenas.

F: ¿Quién ordenó la colocación de cañones dentro de las Casas Consistoriales y en las bocacalles de la plaza de San Juan de Dios.

S. Yo lo dispuse por indicación de mis compañeros.

F: ¿Quiénes eran? : Vuelvo a repetir a usted no me pregunte por nombres propios, porque no los he de decir y al mismo tiempo le suplico que no se me moleste en hacerme preguntas capciosas, porque como estoy prevenido para todas mis contestaciones, no me ha de obligar a salir de la conducta que me he trazado.