La indefinición sobre el nuevo hospital paraliza la promoción de 618 pisos

La indefinición que mantiene la Junta de Andalucía sobre el futuro del proyecto del Hospital Regional de Cádiz, a levantar en terrenos ubicados en Loreto-Puntales, toca de lleno al plan de construir 618 viviendas en el terreno que dejaría libre el Hospital Puerta del Mar, tras su traslado al nuevo complejo sanitario.

Aunque este proyecto fue presentado hace trece años, la elevada financiación que implicaba y la llegada de los recortes inversores en la administración regional, ha paralizado de forma drástica su desarrollo. Desde entonces, la Junta ha afirmado, por una parte, que el plan seguía en marcha pero ostensiblemente reducido en su coste y sin aclarar cuándo podrían iniciarse las obras. Por otra, desde la propia Junta se asume que construir un nuevo hospital resulta totalmente inviable, especialmente desde la inclusión en la red pública andaluza del Hospital de San Carlos, en San Fernando.

Que no se aclare de forma oficial si se hace o no se hace supone la hipoteca del inmenso terreno que en su día ocupó la sede de Construcciones Aeronáuticas, sin uso desde hace más de una década a pesar de las necesidades de suelo que tiene la ciudad. Esta parcela fue adquirida en su día por la Zona Franca, que lleva ya unos años intentando deshacerse de ella y pasar su propiedad a la Junta pues no puede darle uso y sí debe mantenerlo, con lo que ello supone de coste económico.

Pero, sobre todo, que se mantenga la indefinición sobre el nuevo complejo médico supone mantener en pie el actual centro de Puerta del Mar impidiendo por ello, lógicamente, actuar en el mismo tal y como estaba previsto en el Plan de Ordenación Urbana.

Se toca de lleno de esta forma sobre el proyecto de construcción de las 618 viviendas que se preveía levantar en el terreno de la avenida Ana de Viya donde hoy se ubica el Puerta del Mar y con cuya venta se iba a financiar en parte la construcción del nuevo edificio.

El desarrollo de esta operación suponía la construcción de 274 viviendas de renta libre y otras 344 viviendas protegidas, con altura máxima de doce plantas, completándose la urbanización con una plaza pública y otros equipamientos ciudadanos. Todo sigue en el aire, dificultando de esa manera las previsiones que en materia de vivienda tiene el actual PGOU, que para un periodo de ocho años de vigencia, del que se ha consumido ya la mitad, se proyectaba para el conjunto de la ciudad algo más de tres mil viviendas de nueva planta.

En el caso de que el Puerta del Mar se mantenga en su ubicación actual, habría que plantearse el traslado de este uso residencial, tan necesario para la ciudad, a otro punto de la ciudad. Uno podía ser la propia parcela de Loreto-Puntales, aunque por su extensión en la misma sería posible levantar un número mayor de viviendas.

Otra alternativa sería el terreno en San Severiano, inicialmente previsto para la Ciudad de la Justicia, que finalmente se va a situar en varios edificios del complejo tabaquero de Loreto. Este terreno es propiedad de la Junta de Andalucía que, tal y como dijo recientemente a este diario su delegado provincial, Fernando López Gil, estaría dispuesta a negociar con otras administraciones el cambio de uso para la instalación de equipamientos o viviendas.