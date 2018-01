Una incógnita de una única dirección

Un nuevo plan de movilidad siempra da que hablar y más en una ciudad donde el tiempo parece correr con más lentitud de la normal. Desde este jueves, se conocerá la adaptación al cambio de vecinos del Paseo Marítimo, de estudiantes que usan la línea 7, de los negocios que dependen de las zonas de carga y descarga y de los taxistas, una parte clave del transporte en la ciudad. Una incógnita de sentido único que viene acompañada de una disconformidad generalizada por el desconocimiento ciudadano sobre cuándo iban a iniciarse las obras.

De entre todos los colectivos, el de los taxistas es el que muestra mayor indignación por las modificaciones que vienen. "Con nosotros no se ha contado, ni nos han preguntado. Simplemente, como suele pasar, nos enteramos por la prensa", lamenta Rafael Reyes, presidente de Radio Taxi. El principal perjuicio que entiende Reyes que causará esta única dirección a los taxistas es la recogida de los clientes. "Nosotros a la hora de recoger a los clientes de lo que es la calle Brasil hacia delante tendremos que cambiar las ubicaciones", admite. Rafael Reyes detalla que para dar servicio a clientes del hotel Tryp La Caleta, siempre se ha usado la parada del bingo La Victoria y se llegaba de manera rápida. Ahora, entiende, se tardará más en llegar desde este mismo sitio. Por lo que, admite, habrá que cambiar los registros de las paradas y los taxis tendrán que salir de otras paradas para cubrir el tramo del Paseo Marítimo que estará en obras. Realmente, el principal motivo de queja de Reyes reside en la incomunicación municipal. "No le preguntan al profesional y en carnavales tampoco nos dirán el plan de movilidad hasta que ya esté hecho. Los planes de movilidad nos los presentan cuando ya lo tienen decidido", sentencia. Además, hace hincapié en las limitaciones de movilidad de la ciudad. "Queremos carril bici, tranvía por la circunvalación histórica, pero esto no es Madrid", subraya. Pese a todo, destaca las buenas relaciones con el equipo de gobierno, "aunque sigue sin contarse con nosotros para muchas cosas".

Por otro lado, Ramón Sánchez Heredia, vecino de la zona del Paseo Marítimo asegura que "la línea 7 es usada por gente joven para ir a la universidad y es fundamental que quedé salvaguardada. En el momento que circule por sitios distintos, lo más probables es que se ralentice bastante el trayecto. Asimismo, también desea que el servicio de taxis quede bien protegido para que los vecinos no encuentren dificultades. "Se necesita espacio para que la gente pasee pero que se asegure el servicio de autobuses y taxi. Teniendo en cuenta que la poblaciçón de Cádiz tiene bastante edad, hay gente que lo necesita", destaca. Eso sí da un toque de atención a lo que comprende un uso desmedido del coche privado para moverse por la ciudad. Y también pide bolsas de aparcamiento cerca de los dos puentes de entrada a la ciudad para evitar la congestión del tráfico.

En la misma línea, José María Cervilla, de la delegación de alumnos de la Facultad de Empresariales, ubicada frente a la playa de La Caleta, espera que el nuevo trayecto no cambie en exceso el tiempo que se tarda en llegar al centro. "Todo lo que suponga un incremento potencial del tiempo que el estudiante tiene que estar desplazándose para ir a la facultad es un perjuicio que no nos gusta. Si son 5 minutos más, no es nada, pero más tiempo sí se notará. Habrá que ver cómo afecta", asevera.

Por su parte, Lidia Botía, directora del hotel Tryp La Caleta, mostró su sorpresa por la rápida puesta en marcha del plan en la zona que afecta a su hotel, ya que no tenía constancia. "Habrá obras, ruidos, se van a quitar plazas de aparcamientos de esta zona y luego los accesos no serán los que la gente conoce. Por lo cual el cliente que tiene la salida habitual del establecimiento estará confundido en un primer momento. Esperemos que se señalice adecuadamente y que la repercusión sea mínima", señala.

Por último, desde la patronal de hostelería, Horeca, prefieren esperar para valorar la incidencia real sobre los negocios que tendrá este sentido único.