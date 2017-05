La incertidumbre por bandera

Un día después de que se renovaran las banderas azules en las playas de la ciudad. Veinte días para que comience la nueva temporada -teniendo en cuenta que el Ayuntamiento considera desde el Domingo de Ramos al 1 de junio como una pretemporada-. Y la palabra incertidumbre es la que mejor define hoy el sentir y las sensaciones de las plantillas de trabajadores de los servicios de limpieza de arenas, salvamento y socorrismo, y mantenimiento de módulos. Los últimos tropiezos en el proceso de municipalización de estos tres servicios ha elevado la inseguridad y las dudas de los trabajadores, que esperan noticias definitivas respecto a su futuro a partir del 1 de junio.

"Tuvimos una reunión con el concejal (Álvaro de la Fuente) y nos dijo que estaba todo perfecto y preparado. Pero parece que no hay nada atado. No sabemos nada y seguimos con esa incertidumbre", manifiesta el presidente del comité de los trabajadores de limpieza de las arenas de las playas, Manuel Ariza. La última sorpresa de este colectivo fue la suspensión del pleno que mañana debía aprobar de manera definitiva la absorción por parte del Ayuntamiento de la gestión de estas tareas. "¿Va a renovar la empresa el día 1? ¿Qué va a pasar?", se pregunta Ariza.

"Incertidumbre" es también la respuesta que da el portavoz de la plantilla del servicio de salvamento y socorrismo, Fernando Ramos, a preguntas de este diario. "No sabemos quién nos va a absorber el 1 de junio, qué uniforme vamos a tener que vestir a partir de ese día", añade de manera tan gráfica. Al igual que ocurrió con los trabajadores de limpieza de arenas -y con el comité de la plantilla de la limpieza y mantenimiento de módulos- la plantilla de salvamento y socorrismo se reunió el mes pasado con el concejal de Medio Ambiente, "que nos trasladó sus intenciones y nos pidió ayuda para sacar el servicio adelante". Pero desde ese encuentro no han vuelto a tener noticias del Ayuntamiento; "hay prevista otra reunión con Álvaro de la Fuente, pero ya cuando se aprobara definitivamente la municipalización para ver ya todo de manera definitiva: la uniformidad, los materiales que hacen falta, los vehículos..." explica Ramos.

Pese a esa incertidumbre, el colectivo de socorristas es al mismo tiempo el que está viviendo este proceso con mayor tranquilidad, como reconoce su portavoz, ya que la empresa actual tiene el contrato en vigor y su continuidad, por tanto, está en principio asegurada en el caso de que el proceso de municipalización volviera a sufrir retrasos o no llegara a tiempo para el 1 de junio. En los otros dos casos, conviene recordar, las empresas están en disposición de continuar con una prórroga de sus respectivos contratos (que finalizaron el pasado año) hasta junio del próximo año.

"No sabemos nada, estamos sin noticias", afirmaba también ayer la presidenta del comité de trabajadoras de los módulos de las playas, Bernarda Montesinos. La suspensión del pleno de mañana también ha caído como una sorpresa entre estas empleadas, que aseguran que la situación de incertidumbre actual mantiene totalmente paralizada la planificación de la temporada de playas. "No podemos poner en marcha la maquinaria que esto requiere porque no sabemos el 1 de junio qué va a pasar con nosotras y con la empresa que hasta ahora está prestando el servicio", indica una de las trabajadoras.

Veinte días por delante. Cuatro playas con sus respectivas banderas azules ondeando un verano más. Y la incertidumbre crece en torno al modo en que se gestionarán los servicios a partir del próximo día 1.