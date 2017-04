"Es importante que las dos fases se acaben a la vez"

La jornada de ayer era una fecha propicia para que el proyecto de la construcción del carril bici en Cádiz tomara impulso, ya que se celebraba el Día Mundial de la Bicicleta. En una ciudad que es ideal para recorrerla, las infraestructuras no acompañan a los ciudadanos para montarse sobre las dos ruedas. Por ello, la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, uno de los colectivos que más ha peleado para que este proyecto llegue a buen puerto, sigue a la expectativa de que las vías se construyan y posibiliten el fomento del uso de la bicicleta en la ciudad. Y es que las cifras de movilidad en este medio de transporte en Cádiz son irrisorias, ya que, según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en 2012 sólo el 0,06% de desplazamientos se realizaban en bicicleta, mientras que la previsión por el cumplimiento de este plan era que en 2017 se llegara al 0,07%.

Fernando Ruiz, portavoz de la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, reconoce que en la capital gaditana "no hay cultura ciclista". Por ello, considera que la construcción del carril bici es el elemento necesario "para provocar este cambio", ya que propiciaría "un aumento de ciclistas", como se puede comprobar con el cambio que ha experimentado una ciudad como Sevilla.

Ruiz apunta que "la gente no se atreve a coger la bicicleta si no tiene una opción de circular seguro", sobre todo en una ciudad en la que "se ha seguido el concepto de diseño urbanístico orientado hacia el coche".

Respecto al proyecto gaditano, recalca que "si no se acaban las dos partes a la vez -extramuros e intramuros-, no queda cerrado el anillo ciclista y no se va a poder usar, ya que si te quedas a la mitad no hay carril bici". Por ello, afirma que "es muy importante que las dos fases se acaben en el mismo plazo".

Con todo, y aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, el portavoz opina que el carril bici "está bien diseñado", aunque "en algún tramo coge por espacio peatonal, como en El Pelícano".