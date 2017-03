Las imágenes del Perdón sí saldrán a la calle en 2017

La decisión de la cofradía del Perdón se puede entender, en cierto modo, como un 'no' a medias. Las imágenes titulares de la corporación, ni tampoco sus hermanos, estarán procesionando por las calles en la jornada de la Madrugada del Viernes Santo. Pero eso no implica que los titulares no vayan a salir este año. Curiosamente, tanto el Crucificado de Ortega Bru como la Dolorosa de Buiza sí han anunciado su salida a la calle a lo largo de 2017.

Dentro de ocho días, precisamente, lo hará el Cristo del Perdón, en el vía crucis que antes se hacía por el interior de Santa Cruz pero que en los últimos años se viene haciendo por las calles de la feligresía en la jornada de Viernes de Dolores.

Y para el mes de junio también saldrá la Virgen del Rosario en Sus Misterios Dolorosos, en este caso en su paso de palio al completo. La cofradía de la Madrugada fue una de las primeras en contestar afirmativamente a la propuesta del Consejo de celebrar la procesión magna mariana con motivo del 150 aniversario de la proclamación de la Virgen del Rosario como Patrona de la ciudad. Y -al menos por ahora- la Dolorosa forma parte del cortejo.