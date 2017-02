La identificación del cadáver de San Roque está siendo muy compleja

Ponerle nombre, apellidos y rostro al cuerpo sin vida que hallaron la semana pasada unos jóvenes en los bloques del baluarte de San Roque está siendo un proceso muy complejo dado el estado del cadáver, reconocieron ayer a este periódico fuentes policiales. El sábado le fue practicada la autopsia, ya se ha realizado una necrorreseña dactilar y ahora se trabaja con vestigios de ADN y se está a la espera del informe del forense, añadieron las mismas fuentes.

Sin intención de entrar en detalles escabrosos, hay que recordar que el cuerpo llevaba bastante tiempo en el mar y que apareció sin las extremidades inferiores. Aún no se sabe si las perdió post-mortem ni cómo. Tampoco si cayó o fue arrojado desde tierra o si fue desde el mar y pereció ahogado. "En estas condiciones, cuando es imposible determinar ni siquiera el color de la piel, sin características morfológicas del rostro y, además, sin denuncia de desaparición, es muy difícil identificarlo", apuntaron. De momento, lo único que se sabe es que se trata de un hombre corpulento", explicaron.

El siguiente paso será cotejar las huellas dactilares en bases de datos y consultar en los bancos de desaparecidos. En cualquier caso, hay que esperar a que el informe del forense arroje más pistas.

En paralelo, colea la polémica sobre el vídeo que grabaron y difundieron por las redes sociales quienes encontraron el cuerpo. A preguntas de los periodistas, el alcalde, José María González, se refirió a él. "Me vais a permitir que en cuanto a los informes periciales y policiales sean la instituciones pertinentes las que den los datos cuando estén preparados, -dijo- pero sí veo que de forma inevitable se enciende una luz de alarma en una sociedad cuando ocurren hechos como estos. Que una persona, que un chico en este caso, grabe con un móvil una persona muerta creo que es, aparte de un hecho absolutamente condenable, algo que enciende una luz de alarma en cuanto al horizonte al que caminamos".

"No me parece que sea un caso exclusivo de la sociedad gaditana -matizó el alcalde-; me parece que la alarma se enciende en la sociedad en general. Es necesaria una revisión de valores y una actuación inmediata en la pedagogía, en la formación de nuestros jóvenes, para que quede claro qué está bien y qué no está bien. No vivimos en una sociedad en la que todo vale. No todo vale afortunadamente. Y este tipo de conductas son reprobables al cien por cien."