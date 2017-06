Los hoteleros empiezan a ver a Cádiz como un destino estratégico

Cádiz está ya en el mapa de las grandes cadenas hoteleras por primera vez en su historia. Una ciudad que no estaba de paso, a la que había que venir expresamente, comienza a ocupar un puesto relevante dentro de las ofertas turísticas y comienza a dejar de ser la gran desconocido, la capital que asombraba a los visitantes que habían recalado aquí casi por accidente.

Dos grandes del sector hotelero español, Hotusa y Barceló, han anunciado en los últimos meses importantes inversiones de la ciudad para hacerse visibles por primera vez, como pasa con Hotusa, o para reforzar su presencia, como ocurre con Barceló.

Dos de las grandes cadenas nacionales del sector han llegado con fuerza a CádizCádiz está creciendo con apartamentos y hoteles con encanto, que se quiere controlar

A falta de suelo urbanizable esta novedosa apuesta se está centrando, en su mayor parte, en la recuperación del rico patrimonio inmobiliario del casco histórico de la capital, uno de los mejores preservados del país y que en los últimos años ha experimentado una notable recuperación con operaciones como la rehabilitación de viviendas, la urbanización de calles y plazas, el incremento de vías peatonales y las perspectivas que se abren con operaciones como la integración del muelle en la ciudad.

La apuesta de Hotusa se centra en la rehabilitación de edificios emblemáticos. Hace unos meses adquirió la casa palacio de Sagasta, que fue propiedad del millonario Benito Cuesta, para transformarlo de un pequeño hotel de lujo con 40 habitación en pleno centro de la ciudad. Y la misma firma, una de las grandes del sector, acaba de cerrar la negociación para la compra de uno de los grandes emblemas de nuestra arquitectura: la Casa del Almirante, donde se abrirá también un hotel de alta gama.

Lo cierto es que la apuesta de los hoteleros que están desembarcando en Cádiz va por la línea de equipamientos de alta calidad.

Se considera que la ciudad ya cuenta con una oferta suficiente y bien situada, aunque no elevada en número de camas, para un turismo de playa o de negocios. Ahora lo que se busca es el visitantes con recursos, que busca hoteles pequeños pero con todos los servicios de cinco estrellas, con todos los detalles bien cuidados, y con buenas comunicaciones dentro de la trama urbana.

La cadena Barceló ya cuenta en Cádiz con un hotel ya asentado, el Hotel Occidental, en la avenida de Portugal. Dentro de la gama que oferta esta compañía catalana ahora buscan un nivel superior que lo conseguirán con el que van a levantar sobre el edificio del vestíbulo de la estación ferroviaria.

Este proyecto contará con 180 habitaciones, incluyendo previsiblemente una piscina en su azotea. Actualmente se está en fase de elaboración del diseño del edificio de nueva planta. Pero más allá de esta operación, Barceló no descarta contar en la ciudad con un tercer hotel en la ciudad, en este caso para un nivel turístico superior.

Con un carácter de hotel de temporada se presenta el que en su momento se va a construir en el solar que quede tras el derribo de Tiempo Libre. Aquí, por el momento, no hay nombre de quién puede ser el promotor aunque la propiedad del inmueble, la Junta de Andalucía, constata el interés que hay que ubicarse en la milla de oro del turismo de playa de la capital.

En todo caso, este es un proyecto que aún depende de diversos trámites administrativos, por lo que aún tardará un tiempo en ser realidad. Lo mismo pasará con el anunciado hotel en la Tribuna del Estadio Carranza, que el Ayuntamiento tiene en venta y para el que existen varias firmas interesadas en una operación que cuesta cerrar.

También está costando cerrar, por cuestiones puramente administrativas, el nuevo hotel que levantará Zaragoza Urbana en uno de los extremos del solar de Valcárcel, pendiente de negociaciones entre Diputación, la Junta y el Ayuntamiento.

Este será el segundo hotel de la cadena aragonesa en la ciudad, propiedad del Hotel Playa, y que concentra toda su actividad en el sector en Zaragoza y Cádiz.

La dirección de Zaragoza Urbana fue la primera que atisbó el potencial de Cádiz como ciudad turística de nivel alto con el proyectó que planteó en 2003 con la conversión del antiguo Valcárcel, otro de los edificios históricos de la capital, en un hotel de 5 estrellas diseñado por Rafael Moneo. Lo que pasó después es conocido: las broncas política retrasaron los permisos administrativos y la crisis acabó por llevarse por delante el ambicioso plan. Pero en cuanto la situación económica ha repuntado, la cadena maña se ha mostrado dispuesta a abrir su segundo hotel, aunque en versión más reducida.

Pero la apuesta hotelera en la que se está viendo inmersa Cádiz, como forma de solventar su tradicional déficit de camas en favor de otras ciudades de la bahía, supera el modelo tradicional del hotel. El crecimiento está siendo espectacular en las viviendas que se alquilan para usos turísticos, con 182 unidades con 782 plazas, mientras que hay siete fincas dedicadas a apartamentos turísticos, algunas de ellas con calidades propias de hoteles de cuatro estrellas.

Con una apuesta intermedia se encuentra la actuación que se realiza en una de las torres de la Casa de las Cuatro Torres: 12 habitaciones y 8 apartamentos, en un paraje urbano de primera calidad.

Este espectacular crecimiento hotelero en Cádiz se completa con 20 operaciones en marcha en materia de apartamentos turísticos, lo que ha llevado a la concejalía de Urbanismo a iniciar la elaboración de un documento que controle este proceso y evitar la saturación de esta oferta hotelera.

Lo cierto es que poco a poco Cádiz se está metiendo en rutas turísticas de pequeños grupos de visitantes, tanto españoles como extranjeros, con un alto nivel adquisitivo. Como es perceptible en la ciudad en muchas jornadas, las calles del casco antiguo o el Paseo Marítimo no se llenan sólo cuando llegan cruceros al muelle. La presencia de turistas es evidente más allá de este tráfico portuario, por el que llegan a Cádiz unos 300.000 visitantes cada año.

Empresarios que organizan rutas turísticas por media España destacan el interés que muestran, desde hace relativamente poco tiempo, muchos extranjeros por acudir a Cádiz, donde se sorprenden de su urbanismo, su gastronomía, la luz o la gente. "Muchos comentan por qué la ciudad no se vende mejor y se muestran dispuestos a repetir visita o estar aquí varios días, para lo que reclaman hoteles de calidad", indica una operadora que recuerda haber traído a Cádiz "a un grupo de australiano amantes de las playas y que se quedaron sorprendido con Cortadura y con los chiringuitos; o una pareja de millonarios americanos que no tenían palabras tras visitar el Oratorio y lamentar que no se promocionase esta parte de la historia de Cádiz. Son grupos que repiten y que venden la ciudad a sus amigos". Y tienen dinero, que es lo que aquí interesa.