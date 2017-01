Un hotel detestable a la vista

A style="text-transform:uppercase">hora se proyecta construir en Cádiz un hotel de siete alturas sobre la cabecera del hall de la nueva estación de RENFE. No en el lugar que la ciudad hubiese elegido en función de los intereses generales y urbanísticos de la propia ciudad, sino donde le interesa a RENFE desde su exclusivo interés económico y especulativo, para que "le salgan las cuentas" de la futurible remodelación de la plaza de Sevilla. Dejando en la cuneta otras posibles operaciones hoteleras muy convenientes para la ciudad, en otros lugares, en diferentes inmuebles y con mejores planteamientos de integración urbana. La empresa Barceló parece que será la que establezca dicho hotel, existiendo, por tanto, la posibilidad de que abandone el edificio que actualmente ocupa en la avenida de Andalucía, propiedad de una inmobiliaria gaditana.

Tras la tremenda explosión de 1947 la ciudad de Cádiz quedó medio devastada, pero ya a finales de los años cuarenta y, sobre todo, en los primero años cincuenta, el gobierno franquista (tras el periodo de autarquía y en notable recuperación económica) se volcó con la ciudad financiando numerosas obras públicas. Una larga lista de actuaciones, algunas muy destacadas: La remodelación del Puerto, la construcción del muelle pesquero, la edificación del gran frigorífico, la reconstrucción de Astilleros (y su incorporación al Instituto Nacional de Industria), la construcción de la Zona Franca, la construcción de la cárcel nueva, la construcción de la Residencia de la Seguridad Social (Zamacola), el Palacio de Justicia de la Cuesta de las Calesas, las barriadas obreras de Puertas de Tierra, la protección de las murallas del Sur con bloques de hormigón, etc. Quedando en proyecto otras, como el derribo integral del barrio de Santa María "para su modernización", que felizmente no llegaron a realizarse. Actuaciones que tiraron de otras construcciones promovidas por la iniciativa privada.

Debe quedar claro que aún por estos años Cádiz seguía siendo, en gran medida, el casco histórico, y Puerta de Tierra los arrabales. Prueba de ello es que hasta 1950 no se abrieron en la muralla de Puerta de Tierra los dos grandes arcos que permitieron el tráfico fluido de vehículos entre las dos partes de la ciudad.

Pero en este marco general quiero llamar la atención sobre lo siguiente: Cádiz, el Cádiz dieciochesco, el Cádiz de valor histórico y patrimonial, el Cádiz singular del que presumimos los gaditanos y vienen a admirar los turistas, estaba en aquellos momentos casi intacto, a excepción del derribo de las murallas del frente de la bahía, realizado entre 1906 y 1917. Una situación que, con una mirada culta, debería de haberse respetado cuidadosamente, realizando labores de rehabilitación que mejorasen la habitabilidad de la ciudad sin destruir ni modificar el urbanismo, el parcelario y sus arquitecturas.

Aquel Cádiz, y concretamente el frente urbano de la bahía, tenía una altura homogénea marcada por el conjunto de los edificios (solo alterada, para embellecerla, por algunas torres-miradores), pero la mentalidad desarrollista y la especulación inmobiliaria propiciaron que empezaran a derribarse edificios y a construirse otros más modernos y, sobre todo, para "aprovechar el terreno" y ofrecer "buenas vistas", más altos. Fue el comienzo de la destrucción de uno de los principales valores del conjunto urbano, la homogeneidad arquitectónica que, a su vez, proporcionaba equilibrio estético y sociológico, como la densidad de población adecuada a las calles y los espacios públicos de la ciudad.

Aunque ya existía el precedente de 1940, en el que el Ayuntamiento consintió romper la altura urbana con el edificio nº 26 de la Avenida Ramón de Carranza, del arquitecto Sánchez Estévez (alabado por otros valores y nunca criticado por su lamentable altura), la operación más destructiva del conjunto urbano por este frente de la ciudad se produjo al hacerse avanzar el puerto con el muelle Generalísimo Franco y dejar libres unos terrenos que permitieron, por un lado, ampliar y remodelar los jardines de Canalejas en la Avenida Ramón de Carranza y, por otro, construir en una parcela de terreno entre la plaza de San Juan de Dios y la Fábrica de Tabacos, por delante de los edificios de "los Pabellones". Una parcela (que creaba por detrás la nueva calle Lázaro Dou) en la que se construyeron dos grandes edificios que definitivamente rompieron el valor de conjunto del frente arquitectónico de la bahía: el edificio Trocadero (1952) y el edificio del Fénix (1957). El edificio Trocadero, de oficinas, situó en su terraza alta un restaurante-salón de fiestas que se publicitaba "tan alto como su fama", sin saber aún que al lado se construiría el edificio del Fénix, de 10 alturas, que se publicitaría durante un tiempo como "el más alto de Andalucía". Después, por ese frente marítimo, otros edificios altos y modernos vinieron a romper la valiosísima homogeneidad de las alturas en el casco histórico de Cádiz.

Este tipo de intervenciones, de edificaciones altas en los cascos históricos de las ciudades o en sus inmediaciones, suelen venir precedidas del elogio irracional de que "tiene unas vistas extraordinarias", como si el edificio desde el que se tiene esas vistas no ocuparan un lugar en el espacio y no fuesen ellos mismos detestables a la vista, por la ruptura que suponen del conjunto urbano. Despropósito que suele complementarse con "la singularidad arquitectónica del edificio", sus "valores constructivos", sus "soluciones edificativas", etc., frecuentemente firmadas por algún arquitecto mediático que cohíba las críticas e impida que le digan, a él y a sus promotores, que ese edificio que se proyecta, por el lugar donde se ubicará y sea como sea el edificio, será un gran despropósito.

El hotel que ahora se proyecta en Cádiz, que tendrá "preciosas vistas desde sus habitaciones" para que RENFE haga caja, en las inmediaciones de la muralla y de la iglesia conventual de Santo Domingo, será un gran mamotreto que volverá a romper la vista del frente urbano desde el mar, desde la cuesta de Las Calesas y desde medio Cádiz. Haciendo que la visión de conjunto del casco histórico sea menos singular, más moderna y vulgar.

En su día se formó en Cádiz una plataforma ciudadana para impedir que se derribara el edificio de la Aduana, y lo consiguió. Esperemos que aquellos gaditanos y otros muchos (incluidos los partidarios de que la Aduana se derribase) se movilicen para impedir el despropósito que ha salido a la luz a la hora de su ejecución. Pero además, esta operación urbanística fue firmada en su día por personas y fuerzas políticas diferentes a las que hoy están ocupando los cargos públicos en las instituciones, sobre todo en el Ayuntamiento de Cádiz. Habrá que estar atentos a la defensa de los intereses generales que hagan los nuevos políticos del gobierno municipal, ya que, sin excusas de herencias recibidas, serán ellos los responsables últimos ante los gaditanos y la historia de la ciudad.