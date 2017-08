La hostelería vendió el sábado el doble que las anteriores noches de barbacoas

"¿hasta cuándo no vamos a tener una noche así?". El presidente de Horeca, Antonio de María, además de valorar "muy positivamente" el resultado económico de la noche del Trofeo para los hosteleros, aprovechaba ayer para reivindicar la necesidad de que se amplíe el horario de apertura de los establecimientos en verano en el Paseo Marítimo y alrededores. "Así tendría que estar el paseo todos los días, o al menos los fines de semana. Tendríamos que aprovechar que esta ciudad no tiene más ingresos que los que proporciona el turismo", apuntó. Porque, según De María, "eso es lo que era antes el verano en Cádiz, con todos los bares llenos hasta las tantas. Ahora, a la una y media no hay un alma. Eso no pasa en ningún lugar de España con un paseo marítimo". Y es que en la noche del sábado, con miles de personas escuchando Carnaval en cuatro escenarios distintos, "los establecimientos trabajaron lo que tendrían que trabajar normalmente por ser verano en un paseo marítimo".

El presidente de la patronal hostelera recordó que "descansar de noche en un lugar de costa, junto a un paseo marítimo, es complicado. En todos los paseos marítimos hay música cada noche. No se puede compatibilizar paseo marítimo con descanso en un mes de agosto". Además de señalar que "parece que hay dos tipos de personas, las que viven en sus casas y las que se van de vacaciones, pero somos los mismos", Antonio de María fue rotundo al destacar que "hay negocios, hay público, hay ganas de divertirse y de crear riqueza, pero aquí no se puede. Hemos ido hacia atrás en el verano".

Quejas aparte, el dirigente de Horeca afirmó que en la noche del sábado los bares y restaurantes de la zona del Paseo duplicaron las ventas con respecto a anteriores noches de Trofeo Carranza cuando había barbacoas, una celebración "que a los hosteleros nunca le fue bien, puesto que había miles de personas en la playa y poca gente en los establecimientos". "No puede ser de otra manera, la valoración es muy positiva. Ha sido la noche más importante del verano en la hostelería. Creo que todo el mundo ha salido contento. Se demuestra que la hostelería está preparada para atender a una gran cantidad de gente", aseguró. De María explicó que también hubo buenas ventas en los negocios del Paseo cercanos a Cortadura y los de la plaza Asdrúbal, a pesar de encontrarse en los dos extremos alejados de la zona en la que se desarrolló la fiesta. Pero a pesar de que la celebración se localizó en extramuros, en el casco histórico, la celebración de conciertos y el Mercadillo Andalusí fueron atractivos para muchos turistas. "En el centro también se trabajó bien", destacó De María. Finalmente, el presidente de Horeca agradeció al Ayuntamiento de Cádiz "la valentía del cambio y de la ampliación de horario".